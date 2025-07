Ceccano, 30 giorni di nuove sfide per il Sindaco Querqui

Andrea Querqui, Sindaco di Ceccano, ha tracciato un bilancio dopo i primi trenta giorni di mandato, denunciando una “malagestione amministrativa” da parte della giunta precedentemente in carica. In particolare, ha evidenziato le difficoltà economiche che limitano le possibilità di intervento dell’attuale amministrazione.

Il primo cittadino ha ribadito la necessità di un cambio di direzione, evidenziando che, sebbene i conti siano in linea con il piano di riequilibrio pluriennale, non ci sono le risorse necessarie per attuare interventi di manutenzione. Ha specificato che è stato accantonato un fondo di 200.000 euro per debiti fuori bilancio risultanti dalla gestione commissariale, attribuibile alla scarsa amministrazione dei predecessori.

Querqui ha annunciato misure di razionalizzazione delle risorse e il recupero di crediti. Tra i progetti prioritari vi sono l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico delle scuole, oltre al riavvio di lavori legati al PNRR. Ha inoltre avviato un dialogo con Acea Ato 5 per affrontare le problematiche idriche, programmando un tavolo tecnico per monitorare gli investimenti passati.

Nel contesto delle operazioni di manutenzione, sono stati già effettuati interventi per la riapertura del parco Castel Sindici e l’adeguamento dell’orario ordinario del Cimitero. L’amministrazione ha in programma di costituirsi parte civile nel processo legato all’indagine “The good Lobby”.

La consigliera comunale Ginevra Bianchini ha sollevato preoccupazioni riguardo al ritardo nella formazione delle commissioni consiliari, sottolineando che il prossimo consiglio comunale sarà convocato senza un adeguato esame preliminare dei punti all’ordine del giorno. Ha criticato la mancanza di discussione tra le forze consiliari e la gestione superficiale delle scadenze istituzionali. Nonostante ciò, i gruppi di opposizione parteciperanno comunque ai lavori in aula.