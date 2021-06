Il 17 giugno 2009 il Quirinale apriva il suo canale YouTube. Fino a quel momento i video erano stati pigramente ospitati dal sito istituzionale. Ma a un certo punto qualcuno deve aver capito che quella piattaforma, che era già entrata a far parte del mondo di Google, aveva un senso. E il senso era: il presidente della Repubblica è di tutti e deve poter arrivare a tutti. La partenza fu molto felpata: il primo video caricato, il 17 giugno appunto, fu il discorso di Capodanno del presidente Giorgio Napolitano del 2009, casomai qualcuno lo avesse perso.

Da quel timido esordio le cose sono molto cambiate. Il canale è diventato uno strumento importante che racconta in tempo reale o quasi le uscite pubbliche del presidente della Repubblica, trasmette i suoi discorsi e non solo. Con quali risultati? Nel periodo della presidenza di Napolitano, e quindi fino al 3 febbraio 2015, gli iscritti sono stati poco più di quattromila e le visualizzazioni circa un milione. Con la presidenza Mattarella si è arrivati a 83 mila iscritti e oltre 30 milioni di visualizzazioni. E c’è ancora un semestre per il conteggio finale. Un vero boom ottenuto senza snaturare la nostra istituzione più importante, senza ammiccare al linguaggio dei social, ma semplicemente documentando le attività del presidente. Lo dimostra la classifica, ufficiosa, dei video più visti dove svettano le visite ufficiali negli Stati Uniti, in Russia e Cina e il discorso di fine anno del 2018 ma anche il cambio della guardia al femminile in occasione della giornata mondiale delle donne del 2018. Un utente su tre dei video del Quirinale ha fra i 18 e i 34 anni, segno che la piattaforma sta servendo ad avvicinare la presidenza alle nuove generazioni anche per via di video meno formali come quelli che raccontano il dietro le quinte della vita nel palazzo o i gioielli artistici custoditi. Insomma, il canale funziona. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, potremmo dire che c’è uno youtuber al Quirinale.