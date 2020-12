C’è una veste bianca anche per noi (pag. 130; Euro 10,00) il nuovo volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, a firma di Vittore De Carli, “non è un libro da leggere, da studiare”, o per imparare a “fare” qualcosa. Questo “è un libro per conversare”. Per avviare un dialogo, per creare e coltivare un’amicizia, per seminare domande e risposte, per cercare insieme “una sapienza più alta, un pensiero più umile, una preghiera più sincera”. Per scoprire, insieme, che “c’è una veste bianca anche per noi”. Così l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, metropolita di Lombardia, scrive nella prefazione al volume. Si tratta di un testo che raccoglie le storie di sedici persone che hanno contratto il coronavirus. Sedici storie che hanno nell’esperienza della malattia il denominatore comune.

