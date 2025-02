C’è una taglia sulle zanzare: ti pagano per eliminarle

Negli ultimi anni, le autorità sanitarie stanno implementando misure drastiche per prevenire la diffusione della Dengue, una malattia trasmessa dalle zanzare del genere Aedes. Questa epidemia sta già colpendo diverse regioni, inclusa l’Europa meridionale e le Filippine, dove sono state messe in atto strategie innovative. I metodi adottati variano dalle misure tradizionali, come la riduzione delle popolazioni di zanzare tramite incentivi economici, a soluzioni più avanzate come la sterilizzazione selettiva.

Nelle Filippine, in particolare, è stata introdotta una misura controversa: il governo offre ricompense monetarie per ogni zanzara catturata o uccisa. Questo approccio ha suscitato proteste da parte degli animalisti e ha sollevato dubbi sull’efficacia a lungo termine. Nonostante le critiche, questa strategia è stata necessaria a causa di un aumento del 40% dei casi di Dengue rispetto all’anno precedente, con oltre 28.000 infezioni già nel mese di gennaio.

In Italia, invece, si sta adottando un approccio più scientifico, con la sterilizzazione dei maschi di zanzara per ridurre la popolazione senza l’uso di pesticidi. Questo metodo sembra più “umano” rispetto alle misure drastica delle Filippine, creando un dibattito su quale sia l’efficacia delle diverse strategie. La cattura di zanzare nelle Filippine evoca un’immagine da Far West, ma gli esperti avvertono che eliminare singoli insetti potrebbe non essere sufficiente. È necessario focalizzarsi sulla prevenzione e sulla gestione degli ambienti di riproduzione delle zanzare per affrontare il problema in modo più sostenibile e duraturo.