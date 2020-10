La sede d’esame è una piattaforma telematica. Da una parte c’è il docente, dall’altra settanta studenti che attendono di poter sostenere la prova orale. Il primo, probabilmente, non si accorge che con la procedura on line ogni parola viene registrata e sempre in diretta. E cosi si lascia andare ad insulti, con parolacce ed espressioni volgari, ad alcuni dei

candidati. Un caso che non poteva passare inosservato. E che arriva dalla facoltà di medicina di Bari. I rappresentati degli studenti hanno preso carta e penna e hanno denunciato l’episodio ai vertici dell’ateneo e del corso di laurea e ora il professore rischia una diffida. Lunedì Roberto Cortellazzi, docente ordinario di Chirurgia maxillo facciale, aveva fissato una seduta di esame che per l’emergenza Covid rientra tra le attività on line. Quel che succede dopo e

che viene registrato, denunciano gli studenti, ha dell’incredibile.