“C’è una speranza” L’annuncio di Paola Caruso su suo figlio: la rivelazione

Paola Caruso ha condiviso in un’intervista toccante a Verissimo la difficile esperienza legata alla salute del figlio Michele, colpito da un errore medico. Michele, nato nel 2019, ha subito un grave danno al nervo sciatico mentre si trovava in Egitto nel 2022; durante la vacanza, il piccolo, affetto da febbre alta, ha ricevuto un’iniezione di un farmaco tossico per bambini che ha causato una lesione permanente. Tornati in Italia, Michele ha iniziato un programma di fisioterapia e, sebbene abbia recuperato parzialmente il movimento della gamba, la sua funzionalità rimane compromessa, costringendolo a camminare con un tutore. Paola ha spiegato che il danno è considerato irreversibile, una realtà che pesa sulla loro vita quotidiana.

Nonostante queste difficoltà, Paola nutre la speranza di miglioramenti futuri per suo figlio. Ha rivelato che partiranno per gli Stati Uniti, dove un medico le ha prospettato la possibilità di un intervento che potrebbe offrire un parziale miglioramento. Questo viaggio viene descritto da Paola come un “viaggio della speranza”. L’esame che Michele dovrà affrontare sarà fondamentale per valutare le possibilità di successo dell’intervento. La showgirl ha parlato delle difficoltà fisiche e psicologiche affrontate, esprimendo la sua ansia e paura riguardo alla situazione.

Raccontando il suo calvario, Paola ha descritto l’ultimo intervento subito da Michele, durato sei ore, e il lungo periodo di recupero. Ha confessato di non riuscire a dormire da due anni e di aver sperimentato attacchi di panico, evidenziando quanto sia devastante vedere un figlio soffrire. Tuttavia, ha ricevuto numerosi messaggi di supporto da persone che hanno vissuto esperienze simili, che le offrono la forza necessaria per continuare a condividere la sua storia e per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza medica.

Paola Caruso continua la sua battaglia per il benessere di Michele, utilizzando la sua esperienza per richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza nei trattamenti medici. Con il suo appello, desidera che nessun altro bambino debba affrontare una situazione simile. La sua storia e quella di Michele rappresentano una lotta personale e una collettiva per una maggiore responsabilità nel settore sanitario.