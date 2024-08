C’è una scutigera in casa mia! come posso liberarmene senza farle del male?

Sono molti gli i inquilini non propriamente graditi che possono fare capolino nelle nostre abitazioni in questo periodo, soprattutto dal mondo degli insetti, ma tra questi ne esiste uno che in realtà dovrebbe essere accolto con maggiore entusiasmo.

Stiamo parlando della scutigera, un artropode che per via delle sue numerose zampette e della velocità con cui si muove suscita spesso una certa apprensione alla vista, paure tuttavia immotivata, anzi, la sua presenza in casa è davvero importantissima. In pochi sanno che la scutigera è in verità un predatore in grado di cibarsi di altri suoi simili ed evitarci grossi problemi.

Non uccidere le scutigere! Questo cacciatore opportunista può salvare la tua casa

Non tutti gli insetti sono dannosi ma, all’interno delle nostre abitazioni, alcuni possono diventare una vera piaga. Formiche e scarafaggi sono coloro che arrecano il fastidio maggiore, soprattutto questi ultimi, animali la cui proliferazione è talmente efficiente che potrebbero infestare la nostra casa qualora non venissero gestiti.

È proprio qui che entra in gioco il potere delle scutigere, questi artropodi utilizzano il loro veleno per la caccia a questi animali e sono in grado di ridurre la loro presenza in casa in maniera davvero rilevante. Anche se velenosi questi insetti sono comunque innocui per l’uomo, anche se rari casi di morsi di scutigere sono stati registrati, così come sono innocui anche se avvenisse a carico di animali domestici.

Notare la presenza di scutigere in casa non è semplice, ma durante una sortita notturna in bagno, o alzando qualche scatolone in soffitta può capitare spesso di trovarne davanti. In questo caso bisogna gestire la situazione e decidere cosa fare senza pero fare del male a questo insetto, se la sua presenza non fosse tollerata basterà raccoglierlo delicatamente utilizzando una paletta ed accompagnarlo fuori, oppure lasciare che trovi un nuovo angolo dove nascondersi.

La convivenza con gli insetti può essere difficile, ma se dobbiamo scegliere un alleato in questo mondo questo può essere proprio la scutigera, tenerne uno per farne sparire 100! Qesto è ciò che dovremmo fare, in fondo questi animali sanno essere davvero discreti e la loro presenza in casa può passare tranquillamente inosservata. Un ulteriore esempio di come la natura possa portare piccoli problemi domestici ma anche grosse soluzioni, basta solo conoscerle e sfruttarle a nostro vantaggio.