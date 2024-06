C’è una rarissima condizione medica che fa diventare gli occhi luminosi

Esiste una condizione relativamente comune che può trasformare lo sguardo di una persona in una galassia scintillante, facendo apparire l’occhio come se contenesse un cielo stellato. Questa affascinante manifestazione, chiamata ialosi asteroide (AH), non comporta la presenza di corpi celesti nell’occhio, ma altro.

Chi guarda, infatti, vede minuscoli punti di luce che esplodono contro uno sfondo scuro. Questa è una condizione legata all’età, che colpisce circa 1 o 2 persone ogni 100, e si verifica anche nei cani. Nonostante la sua frequenza, non è ben compresa e non è chiaro perché colpisca solo alcuni individui né cosa indichi riguardo alla salute generale della persona.

L’AH raramente causa problemi di visione, anche se può complicare la diagnosi di altre patologie oculari, e spesso si sviluppa gradualmente. Molte persone non si rendono conto di averla, notandola solo attraverso l’aspetto dei loro occhi agli altri.

Questi frammenti stellati sono accumuli di materiale, spesso calcio, nel vitreo, il fluido gelatinoso che riempie l’occhio. Con l’età, il vitreo può accumulare detriti da infezioni, infiammazioni e emorragie, creando quelli che appaiono come punti scuri e ondulati nella visione.

Tuttavia, alcuni detriti sono invisibili all’occhio umano, ma appaiono come “opacità scintillanti” a chi guarda dall’esterno. Sotto una luce diretta, queste formazioni asteroidali sono bianco crema, ma viste attraverso un oftalmoscopio, brillano come l’oro.

Non è chiaro se l’AH sia legata ad altre condizioni di salute. Studi osservazionali hanno prodotto risultati contrastanti. Alcuni esperti ritengono che possa essere collegata a problemi di vasi sanguigni o di riciclaggio cellulare, ma la connessione non è ancora definita. Alcuni ricercatori ipotizzano che possa rappresentare una via comune finale per molte condizioni cliniche e fattori di rischio, come età, ipertensione, diabete e sesso maschile.

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno esaminato gli occhi per trovare indicatori di invecchiamento rapido, declino mentale e mortalità precoce. Gli occhi sono l’unica parte esterna del nostro sistema nervoso e potrebbero rivelare molto su cosa accade all’interno del nostro corpo. Ad esempio, un modello di apprendimento automatico del 2022 è riuscito a predire con una certa accuratezza l’aspettativa di vita di una persona semplicemente osservando la retina.

