“C’è una concorrente snob a Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli commenta

Ci sarebbe una concorrente snob nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e l’indiscrezione l’ha lanciata Giuseppe Candela su Dagospia nell’ultimo numero di A Lume di Candela. “Attenzione al generale Carlucci!” – ha scritto nero su bianco – “A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?“.

Ovviamente il buon Candela non ha fatto alcun nome, ma online quello più quotato è stato quello di Sonia Bruganelli. Qualcuno, su Twitter, ha addirittura scritto: “A Ballando Con Le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita! La concorrente è Sonia Bruganelli“; ottenendo le attenzioni della diretta interessata che ha così risposto: “A sto giro io non c’entro niente!“. Insomma, non sarebbe lei quella che si starebbe “allargando” con le richieste alla produzione.

A #BallandoConLeStelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita! La concorrente è Sonia Bruganelli pic.twitter.com/SsLwAkr15r — La TV! (@ilSanremo2023) September 2, 2024

A sto giro io non c’entro niente!!😅😅😅 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 2, 2024

“C’è una concorrente snob a Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli si tira indietro, chi sarà?

Chi sarà? Il cast (femminile) della nuova edizione di Ballando con le Stelle, esclusa Sonia Bruganelli, è piuttosto risicato ed è così composto: Federica Nargi, Federica Pellegrini, Nina Zilli e Bianca Guaccero. Chi fra le quattro potrebbe essere la più snob? E perché proprio KikkaFede88?



Il cast di Ballando con le Stelle

1. Federica Nargi (ex Velina)

2. Francesco Paolantoni (comico)

3. Nina Zilli (attrice)

4. Massimiliano Ossini (conduttore)

5.Federica Pellegrini (ex nuotatrice)

6. Alan Friedman (giornalista)

7. I Cugini di Campagna (cantanti)

8. Bianca Guaccero (conduttrice)

9. Luca Barbareschi (conduttore)

10. Sonia Bruganelli (produttrice)

11. Furkan Palali (attore)

12. Tommaso Marini (schermidore)