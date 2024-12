C’è una città in Italia dove il Capodanno arriva con quasi 4 mesi di ritardo, ed è una tradizione che dura da secoli.

Hai mai avuto quell’ansia per la notifica del parente che ti chiede quando festeggi Capodanno? Rispondi con un “Che ne dici di farlo a marzo?”. Infatti, a Firenze il Capodanno si celebrava il 25 marzo, data che rappresenta l’inizio simbolico dell’anno nuovo in relazione all’Annunciazione, il giorno in cui l’Arcangelo Gabriele annunciò a Maria la nascita di Gesù. Questa pratica si è mantenuta fino al 1749, quando il Granduca Francesco III di Lorena adottò ufficialmente il calendario gregoriano. Nonostante ciò, il 25 marzo è rimasto un simbolo importante per i fiorentini, rappresentando un momento di rinascita e speranza.

Il Capodanno Fiorentino, quindi, non era solo una data ma un evento culturale che coinvolgeva l’intera città, con celebrazioni religiose e festeggiamenti ricchi di arte e tradizione. La Basilica della Santissima Annunziata era il cuore di tali celebrazioni, dove i fedeli si radunavano per venerare l’Annunciazione, un affresco considerato miracoloso. Durante le festività, la basilica diventava un luogo di musica e gioia, con concerti d’organo che riempivano l’aria di festosità.

Le piazze di Firenze si animavano con mercati e fiere, dove artigiani e mercanti offrivano i loro prodotti in segno di buon auspicio. Questa tradizione di mercato persiste ancora oggi, contribuendo a mantenere viva la connessione tra Firenze e l’arte. Grandi artisti come Leonardo da Vinci e il Beato Angelico hanno immortalato l’Annunciazione, facendo del 25 marzo un simbolo di armonia cosmica durante il Rinascimento, dove il concetto di redenzione era centrale.

Con il passare dei secoli e l’aumento delle relazioni internazionali, il Capodanno fiorentino ha cominciato a incontrare difficoltà, culminando nella riforma del calendario di Papa Gregorio XIII nel 1582. Tuttavia, il 25 marzo ha mantenuto la sua rilevanza, fino al decreto di Francesco III nel 1749, che stabilì il 1º gennaio come inizio dell’anno civile.

Oggi, la tradizione è stata riaccesa dal Comune di Firenze, che celebra ogni anno il Capodanno Fiorentino con parate storiche, mercatini, concerti e attività, onorando un passato ricco e vibrante.