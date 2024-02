C’è un tempo per ogni cosa. Anche per il nostro corpo. Forse si fa fatica ad imm…

C’è un tempo per ogni cosa. Anche per il nostro corpo. Forse si fa fatica ad immaginare ma «il nostro organismo è costantemente impegnato in un’eterna danza. Ogni giorno, infatti, veniamo cullati da un ritmo che non percepiamo con le orecchie, ma attraverso gli occhi. Questo ritmo endogeno, che potremmo chiamare “la danza della luce”, è determinato dall’alternanza tra il sonno e la veglia e dura ventiquattro ore.» 🕰️ Ma come fa il nostro organismo a tenere il tempo?

Quando il nostro pianeta innesca il passaggio dal giorno alla notte e viceversa, influenza direttamente i ritmi biologici, detti anche ritmi circadiani (dal latino circa dies, “quasi un giorno”). Questi consentono agli organismi viventi di adattarsi alle variazioni ambientali cicliche originate dalla rotazione della Terra sul proprio asse e attorno al Sole, regolandone fisiologia, metabolismo e comportamento. Dott.ssa Giovanna Muscogiuri, endocrinologa premiata a livello internazionale, ci invita a danzare al passo col nostro organismo con “La danza circadiana”🌗