C’è un potente alimentatore ASUS TUF da 850W a SOLI 120€ per la Gaming Week di Amazon

In occasione della Gaming Week di Amazon puoi acquistare tutto l’occorrente per il tuo nuovo PC da gaming, anche l’alimentatore. A tal proposito, approfitta dell’incredibile sconto su questa PSU firmata ASUS TUF.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON ASUS TUF Gaming 850W Gold è un’unità di alimentazione efficiente, resistente e affidabile, progettata per il lungo periodo. Grazie a componenti di livello militare, tra cui condensatori in grado di funzionare a 105°C e con una durata di vita fino a 850.000 ore, questo alimentatore ti permette di costruire in tutta tranquillità.

Il raffreddamento è legato ad una ventola da 135 mm che ruota su una configurazione a doppio cuscinetto a sfera che durerà fino al doppio rispetto ad una con cuscinetto a manicotto. Un rivestimento protettivo omologato avvolge il PCB per proteggerlo dai cortocircuiti causati da umidità, polvere e detriti.

Insieme all’alimentatore viene fornito un cavo PCIe a 16 pin, adatto a convogliare fino a 600 W di potenza verso le schede grafiche PCIe Gen 5.0, che offre capacità su larga scala e la compatibilità con le GPU Nvidia più potenti.

Approfitta di questo sconto dell’8% sul prezzo più basso recente e portati a casa il prodotto per soli 121 euro. Ti ricordiamo che l’offerta ha una durata limitata nel tempo e i pezzi disponibili sono solo pochi.

