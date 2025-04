C’è un piccolo borgo nel Basso Lazio che ricorda l’antica Grecia: le sue mura sembrano fatte dai giganti.

La guerra di Troia, pur non avendo avuto luogo in Italia, trova un eco a Segni, dove le sue mura poligonali rappresentano un notevole esempio di architettura megalitica nel Lazio. Oltre alla cinta muraria, Segni vive attraverso la sua storia, evidenziata dalla chiesa di San Pietro, costruita su un antico luogo di culto per Giunone, e dalla tradizionale Giostra del maialetto. Quest’ultima, risalente al XVII secolo, è il risultato di tensioni tra il popolo di Segni e i conti Sforza riguardo le tasse sul pascolo dei maiali, culminando in una festosa celebrazione cittadina. Le mura di Segni, simili a quelle di Micene, sono costruite “a secco” e avvolgono il borgo come una cintura, con porte principali come Porta Saracena. Il termine “moneta” deriva da Giunone, “colei che avverte”, e si collega storicamente al tempio di Giunone Moneta a Roma. La Giostra del maialetto, che ha subito cambi di formato nel tempo, è una competizione tra squadre che cercano di colpire un maialino fugace, simbolo del conflitto storico con i Sforza. La gastronomia di Segni vanta specialità come il marrone, introdotto nel 1500 dai Conti, j’appallocco, una variante di polenta, e fregnaquanti, un piatto a base di uova e farina, preparato con grande maestria. Segni non è solo un sito archeologico, ma un luogo dove la storia continua a vivere attraverso tradizioni, feste e sapori.