C’è un nuovo dramma in corso fra le sorelle Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini?

Le due purtroppo non si parlano più anche se in realtà non è mai stato spiegato ai media il perché, Ginevra – che lo scorso dicembre era stata chiamata per partecipare al Grande Fratello Vip, rifiutando all’ultimo per un disguido con Alfonso Signorini – il merito alla sorella ha solo detto: “Come in tutte le famiglie si bisticcia, direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo“. Bisticci che però hanno portato Elettra a non invitarla al suo matrimonio (“C’erano solo le persone del cuore, quelle che volevamo davvero“).

Insomma, le due sorelle Lamborghini non si parlano più, ma ieri sono stato sommerso di messaggi dopo che Ginevra ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha dichiarato di sentirsi in “imbarazzo” per ciò che aveva visto poco prima.

“Ho appena visto una cosa talmente cringe che se avessi avuto un cringiometro probabilmente sarebbe esploso, il fatto è che io mi imbarazzo davanti a persone che fanno determinate cose con estrema convinzione […] questo mi imbarazza, è una sensazione come mal di pancia ed è terribile“.

Ovviamente Ginevra Lamborghini non è entrata nei dettagli e non ha fatto alcun nome, ma se questi video (che trovate qua sotto) mi sono stati segnalati è perché un’ora prima sua sorella Elettra Lamborghini ha pubblicato il video ufficiale di Pistolero.

Che Ginevra abbia giudicato “cringe” la cavalcata di Elettra sulla pistola?