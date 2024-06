c’è un motivo ben preciso per cui la conduttrice non torna in tv

Non sembrano esserci grandi prospettive future, tristemente, per una donna di spettacolo come l’amatissima Barbara D’Urso

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso non ha ancora preso una strada delineata come ci aspettavamo nelle scorse settimane. Di recente sono emerse ulteriori spiegazioni sul motivo per cui non riesce a “rientrare” stabilmente in quella che è stata la sua casa, la televisione.

Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice è rimasta inattiva sul piccolo schermo e le ragioni di questo stop sembrano essere diverse. Non sarebbe una, neanche due, ma ben tre. Il sito ‘Gossip e Tv’ ha voluto indagare sul motivo per cui Barbara D’Urso non trova spazio in tv.

Non sembrano esserci grandi prospettive future, tristemente, per una donna di spettacolo come la D’Urso. Il giornalista Giuseppe Candela, in una diretta YouTube, ha dichiarato: “Il suo manager ha dato qualche rassicurazione e anche lei sui social parla di progetti segreti. Come giornalista, ho registrato smentite sia da Rai che da Discovery, mentre le porte di Mediaset sono chiuse. Non riesco a trovare un’opportunità nella tv generalista per lei, e non risultano trattative in corso”.

Anche il giornalista Francesco Canino ha parlato della conduttrice partenopea con pessimismo, prevedendo che una totale assenza di “grandi novità nei palinsesti televisivi 2024-2025”. Sbilanciandosi, il giornalista ha anche dichiarato che, al posto di Barbara D’Urso, sarebbe interessante, a questo punto, “realizzare un documentario per esprimere tutto ciò che c’è da dire”.

Proprio come ha fatto in perfetto stile “diva” Ilary Blasi. Tre motivi potrebbero “bloccare” l’ingresso per Barbara nei palinsesti televisivi. Primo fra tutti, la lunga storia di programmi trash. Pare, infatti, che il trash non sia più apprezzato dal pubblico, forse perché accessibilissimo ormai tramite ogni piattaforma social. Barbara D’Urso dovrebbe abbandonare decisamente questa tipologia di programmi. Potrebbe reinventarsi, ma il pubblico la conosce in un certo modo.

Un’altra ragione riguarda il compenso che le spetterebbe: essendo una conduttrice di successo, il suo ingaggio richiederebbe in ogni caso un notevole investimento. Infine, è da considerare che la televisione generalista è rappresentata quasi per la metà dalla sola Mediaset. Sappiamo che Rai e Nove potrebbero considerare di assumerla, ma La7 è decisamente improbabile. Insomma, il ritorno di Barbara D’Urso sul piccolo schermo è più distante di quanto ci aspettavamo.