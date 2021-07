Da Covid-19 a CoDe-19: così si chiama la sperimentazione messa in piedi da eNovia e dagli Spedali Civili di Brescia per conto dell’Agenzia spaziale Europea.

Il progetto prende il nome dalla malattia provocata dalla coronavirus perché cerca di rispondere ad alcune problematiche evidenziate proprio dalla pandemia, che impone di minimizzare i contatti personali e di mantenere le distanza per ridurre i rischi di contagio: si basa su un sistema pensato per la cosiddetta contactless delivery basato su un miniveicolo a guida autonoma in grado di effettuare consegne sia in esterni sia in ambienti interni. Ha un braccio robotico che garantisce un servizio totalmente senza contatti, dalla fase di carico alla ricezione del materiale sanitario: la consegna rispetta gli standard di sicurezza richiesti in ambito ospedaliero e può essere finalizzata esclusivamente dal destinatario della spedizione, l’unico autorizzato a sbloccare il veicolo e attivare il braccio robotico per il rilascio del pacco.

Al momento, eNovia sta testando la soluzione all’interno del campus ospedaliero degli Spedali Civili di Brescia; successivamente i due scenari previsti sono i seguenti:

consegna di materiale da laboratorio e merci sensibili dalla farmacia interna ai laboratori di analisi;

di analisi; consegna di medicinali dalla farmacia interna agli ingressi di differenti padiglioni.

Che c’entra l’Esa

Il veicolo di eNovia, che può essere considerato una sorta di drone di terra, si affida a vari sistemi per mantenere il contatto con la control room e per seguire il percorso di consegna corretto: