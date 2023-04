C’è un animale in fuga sulla superstrada: un eroe riesce a salvarlo

Su una superstrada italiana un automobilista ha avvistato un animale in fuga: comportandosi da eroe, l’uomo è riuscito ad aiutare quello che quasi sicuramente era un lupo.

Sulle strade extraurbane di tutto il mondo non è infrequente avvistare animali selvatici che camminano, inconsapevoli del pericolo, soprattutto nelle ore notturne. Quando ciò accade occorre prestare la massima attenzione per non rischiare di investire l’animale o spaventarlo, disorientandolo e mettendolo così in pericolo. Lo sa bene un automobilista che un pochissimi giorni fa si è trovato ad assistere alla fuga terrorizzata di un povero animale ferito.

Follonica, un animale spaventato in fuga sulla superstrada: l’intervento di un automobilista salva il lupo (VIDEO)

Sul tratto di superstrada tra Follonica nord e Scarlino (due comuni della provincia di Grosseto in Toscana) un automobilista si è trovato di fronte alla propria vettura quello che quasi sicuramente era un lupo con la zampa posteriore destra ferita e per questo zoppicante. Come raccontato a un notiziario locale, l’uomo, residente a Gavorrano (un comune toscano della provincia di Grosseto) stava tornando di notte a casa dal lavoro quando ha avvistato l’animale: «Ero uscito dal lavoro e stavo tornando a casa quando a Follonica nord è entrato in strada quello che secondo me era un lupo. L’animale sembrava spaventato, avevo paura che qualche auto lo investisse e mi sono messo dietro a lui, a trenta chilometri all’ora, nel mezzo della carreggiata, con le quattro frecce inserite cercando di indirizzarlo nel campo». Così prosegue nel racconto: «Siamo andati avanti così per tre / quattro chilometri. Era spaesato ed affiancandolo senza toccarlo, ma scortandolo solamente sono riuscito a mandarlo verso l’esterno fino a che non ha trovato una piazzola. Ho chiamato la stradale per avvertire della presenza dell’animale sulla strada». Con le frecce accese per segnalare il pericolo agli altri automobilisti, l’uomo ha “scortato” il lupo, riuscendo a farlo spostare dalla strada e salvandogli così la vita.

Ancora una volta questa storia ha mostrato quanto le strade e i mezzi di locomozione possano rappresentare una grande fonte di pericolo per gli animali. Cani, gatti, lupi e qualsiasi altro animale possono finire per essere investiti dalle automobili e rimanere feriti. Per fortuna, però, non mancano casi di automobilisti che aiutano in vari modi questi animali in difficoltà. Sui social network spesso vengono condividi filmati che mostrano il salvataggio di cani e gatti finiti tra le macchine, come ad esempio è accaduto la scorsa settimana in un’autostrada del Michigan (negli Stati Uniti d’America) dove una eroica donna, incurante del pericolo, ha aiutato un cane Pastore Tedesco confuso e spaventato, fermando il traffico e attendendo accanto a lui i soccorsi. Nel caso degli animali selvatici, però, è più corretto comportarsi come ha fatto l’automobilista a Follonica o come ha fatto una donna a Bremerton (città dello Stato di Washington), che in modo estremamente responsabile si è fermata non appena si è accorta che stava accadendo qualcosa davanti a lei, ha spento il motore dell’automobile e non ha infastidito in alcun modo i due animali. Sulla strada, infatti, un piccolo cerbiatto appena nato non riuscendo a stare in piedi si è accasciato a terra in mezzo alla carreggiata ed è stato salvato della mamma cervo che è tornata indietro ad aiutarlo. (di Elisabetta Guglielmi)