Attenti al traffico, se siete su Marte. E’ in arrivo oggi una sonda partita dagli Emirati Arabi: una zona della Terra fino a ieri poco nota al pianeta rosso. Domani si affaccerà una conoscenza relativamente nuova, ma che è destinata a farsi più approfondita in futuro: la Cina. Una navicella orbitante, accompagnata da un rover che esplorerà il suolo, animerà una delle missioni scientifiche più ambiziose di Pechino. Tempo qualche giorno ancora, poi il 18 febbraio busseranno in atmosfera i vecchi amici americani della Nasa, con l’ambizione roboante di cercare tracce di vita sul pianeta. L’assembramento è causato dal fatto che l’estate scorsa si è verificato un allineamento favorevole, che avviene ogni due anni, e tutte le missioni si sono affrettate a partire insieme.

Intanto è al-Amal, la speranza, ad avvicinarsi alla rarefatta atmosfera marziana. Entrerà in orbita martedì pomeriggio, oggi, con la prima missione interplanetaria organizzata da un paese arabo. L’obiettivo esplicito della sonda orbitante (costruita negli Usa) è monitorare per un anno marziano (due terrestri) le fluttuazioni della temperatura del pianeta. Quella più recondita sarebbe riaccendere le fortune scientifiche degli arabi nel medioevo. “Gli Emirati – ha spiegato il responsabile della missione Omran Sharaf – vogliono mandare un messaggio forte alla gioventù araba e ricordargli il passato, quando eravamo generatori di sapere”. Due anni fa un astronauta degli Emirati fu lanciato nello spazio su una capsula Soyuz e fu ospite della Stazione Spaziale Internazionale. Al-Amal è vista come la prima tappa di una base umana su Marte da abitare entro il 2017, con possibili ricadute (ma è appunto una speranza) sia sullo sfruttamento minerario del pianeta che sul turismo spaziale. Le informazioni spedite da oggi dalla sonda serviranno a ricreare nel modo più realistico possibile una “città marziana” nel deserto vicino Dubai, per testare le condizioni di vita aliene.

Un giorno d’attesa, poi in orbita entrerà la sonda cinese Tianwen-1 (ricerca della verità celeste), che a maggio tenterà la missione di atterraggio del suo rover. La missione di Perseverance – il nome del robot della Nasa che esplorerà il suolo – rappresenterà infine il primo passo di una lunga staffetta che per un decennio vedrà impegnata l’agenzia americana insieme a quella europea Esa, in arrivo nel 2022 con la missione ExoMars.

L’obiettivo sarà portare sulla Terra dei campioni di roccia rossa per studiarvi l’eventuale presenza di tracce biologiche microscopiche. Dopo la scoperta di acqua liquida nel sottosuolo (fatta da un gruppo italiano) la tesi più accreditata è che molto tempo fa Marte avesse condizioni adatte alla vita. E che eventuali resti possano essere rintracciabili negli strati più superficiali del terreno.

Attorno a Marte al momento orbitano già sei sonde, tre americane, due europee e una indiana. Ma non è detto che tutto andrà bene per i nuovi arrivati. Anzi, finora il 60% delle missioni marziane è finito in fallimento. Le operazioni di atterraggio dei rover sulla superficie, con un’atmosfera rarefatta e turbolenta insieme, sono sempre spettacolari e ad alto rischio. Finora la Cina ha fatto delle buone prove generali sulla Luna, ma il suo precedente tentativo per Marte, insieme ai russi nel 2011, era stato un flop. Gli Stati Uniti sono dei veri e propri specialisti, con otto discese ben riuscite, che hanno portato sul pianeta quattro rover. Stavolta però sarà diverso. Perseverance atterrerà in quello che sembra essere il delta di un antico fiume, nel cratere Jezero. Un luogo interessantissimo per la ricerca di tracce di vita, ma pieno di precipizi e massi sparsi sul terreno. Se tutto andrà bene, immagazzinerà campioni di suolo per poi farsi recuperare da un’altra missione nel 2026.