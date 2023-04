C’è qualcuno che si aggira per le vie di Trapani per risolvere un’indagine dai risvolti imprevedibili: è Nenè Indelicato, il nuovo commissario nato dalla fantasia di @gaspare.grammatico 💛 “Una questione di equilibrio” è la sua prima indagine, in cui dovrà scoprire chi ha ucciso in maniera efferatissima l’enologo di grido Platimiro Greco, tanto famoso quanto odiato da chi lo ha conosciuto. Vi aspetta in libreria e in tutti gli store online dal 18 aprile, pronto a lasciarvi senza fiato!