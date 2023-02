C’è Posta Per Te vs Sanremo, Fiorello svela un retroscena

Stasera ci sarà la tanto attesa sfida a colpi di share tra la finale del Festival di Sanremo e C’è Posta Per Te. E anche di questo ha parlato stamani Fiorello nel suo Viva Rai Due Viva Sanremo su Rai Uno. Il conduttore ha svelato un retroscena che riguarda gli ospiti del programma mariano, in particolare Renato Zero.

“Tra l’altro sapete che domani sera c’è Maria de Filippi in televisione. E io so un bel retroscena. Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta Per Te, che è registrato, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche dei vip. tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrabbiati. Dicevano ‘no, io non voglio andare in onda contro Sanremo’. Non vogliono essere trasmessi nella stessa serata del Festival. E ad esempio Renato Zero era nella puntata di domani ed è andato lì e ha detto ‘no non voglio’. Non vuol andare in onda, c’è del malcontentismo”.

C’è Posta Per Te e il caso di Renato Zero.

In realtà prima di Fiorello, Davide Maggio ha svelato lo stesso retroscena. Il sito televisivo infatti ha rivelato che stasera andrà in onda una puntata di C’è Posta Per Te un po’ diversa dal solito. Non vedremo nessun ospite vip, niente storia strappalacrime con l’artista in studio.

“L’intenzione, ovvia, era di non badare più di tanto al Festival su Rai 1 e proporre una classica puntata di C’è Posta per Te, dove alle storie di persone comuni che cercano un riavvicinamento si aggiungono le sorprese con ospiti famosi. Ed è qui che parrebbe esserci la grana. Il programma, a differenza delle passate settimane, non ha annunciato ospiti in vista della nuova puntata. La De Filippi non vuole “bruciare” un’illustre presenza nella serata di Sanremo? Niente affatto. Ci risulta, infatti, che l’ospite c’è (solo uno, non due) ma non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival. Si tratta di Renato Zero”.