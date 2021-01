Chi ha seguito la prima puntata di C’è Posta Per Te conosce sicuramente il nome “Maria Lamanna” dato che Maria De Filippi ha mandato la posta non ad una, non a due, non a tre, non a quattro, non a cinque, ma a ben sei Maria Lamanna sparse qua e là per la Puglia.

La storia è la classica, un signore anziano che dopo cinquant’anni vuole ritrovare un vecchio amore. Il protagonista è Luigi Pignataro, uomo che nel 1964 ha avuto una relazione con Maria Lamanna. La storia finisce pochi anni dopo a causa di un tradimento di lei mentre lui era a fare il servizio militare.

Lo sketch anche in questo caso è il solito, Maria De Filippi ha chiamato a rapporto tutte le Maria Lamanna trovate in Puglia ed ha chiesto ad ognuna di loro se avesse avuto una storia con Luigi negli anni Sessanta. Tutte hanno detto no, tranne l’ultima che l’ha subito riconosciuto. “Sei Luigi?”, zac.

La busta è stata tolta ed i due si sono incontrati (senza abbraccio causa Covid), anche se lei prima di far aprire la busta ha messo le mani avanti: “Sono sposata ho tre figli e ben otto nipoti”.

La notizia però non è questa, ma ciò che ha scritto @ConteChristino su Twitter, che ha riportato in voga una notizia dello scorso settembre di quando una donna di Monopoli ha mandato a quel paese il postino di C’è Posta Per Te, lo stesso che ha consegnato la busta alle varie Maria Lamanna. Che la donna sia stata la Maria Lamanna numero 7?