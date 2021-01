La quarta puntata di C’è Posta Per Te si è chiusa con una storia davvero commovente. Maurizio ha inviato la posta ad Alessandro, suo figlio di soli 18 anni. L’uomo non è il padre biologico del ragazzino, che però gli è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa. “Maria io lo amo più di quanto ami me stesso“, ha confessato Maurizio con gli occhi lucidi di commozione. (chiaro esempio che non è necessario avere gli stessi geni per essere ottimi genitori). Già questi ingredienti bastano a rendere questa una delle storie più strappalacrime di questa nuova stagione.

Alessandro è stato chiamato per ricevere una sorpresa, in studio infatti c’era il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre. Il calciatore della Roma ha regalato al fan un computer e un assegno con una cifra molto importante, che però non è stata svelata.

Non solo tanta tenerezza per il ragazzo, ma su Twitter migliaia di telespettatori sono impazziti per il suo bel faccino. Fotomontaggi, apprezzamenti, dediche (anche parecchio colorite) e ragazzine che cercavano disperate il suo profilo. Ovviamente io ho i lettori migliori del mondo, alcuni di loro sono meglio di Jessica Fletcher e hanno già trovato l’account Instagram di Alessandro, ma qui c’è una sorpresa. Non solo il 18enne è fidanzato, ma ha un profilo di coppia!

C’è Posta Per Te, la storia di Maurizio e Alessandro.