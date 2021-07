Maria De Filippi ci ha sempre abituato a grandissimi ospiti, nei suoi show sono passati: Shakira, Nelly Furtado, Matthew McConaughey, Patrick Dempsey, Julia Roberts, Sean Penn, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Orlando Bloom, le Tatu, Anastacia, Kylie Minogue, Ricky Martin, Ben Harper, Pharrel Williams e Mary J. Blige. Questa volta però Kween Mary potrebbe essersi superata, perché forse riuscirà a portare a C’è Posta Per Te un grandissimo personaggio, che non si vede praticamente mai in tv.

Secondo il settimanale Chi, nella nuova stagione del programma mariano potrebbe esserci Meghan Markle come ospite.

“Maria De Filippi, il riposo della regina. Dopo aver partecipato ai funerali della sua amica Raffaella Carrà, la conduttrice si è presa una brevissima pausa al mare. Pochi giorni di relax, ma senza “staccare” mai dal lavoro, tra il montaggio di Temptation Island e le scalette di Tú Sí Que Vales. E intanto si vocifera che tra gli ospiti di “c’è posta per te” potrebbe esserci Meghan Markle”.

Fermi tutti. Meghan Markle? E allora sogniamo in grande e fantastichiamo…



Comunque io ce la vedo Maria che cerca di far aprire la busta tra Meghan, Harry e la Regina #cepostaperte #mariadefilippi #Meghan #QueenElizabeth — monica bonavita (@monichellab) March 9, 2021

C’è solo una persona che può far riappacificare Harry e Meghan con la famiglia reale #HarryeMeghanTV8 #cepostaperte pic.twitter.com/ahylvaW2BS — Bistecca alla Fiorentina (@osammotino) March 9, 2021

Maria mi raccomando nella prossima edizione vogliamo da un lato Meghan Markle e dall’altro Carlo ed Elisabetta #CePostaPerTe — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) March 13, 2021

Non solo un ex reale, a C’è Posta Per Te anche du ex Amici… di Maria.

Sempre secondo il magazine di Alfonso Signorini, nella nuova stagione di C’è Posta Per Te potrebbero esserci anche i fidanzatini Sangiovanni e Giulia Stabile.