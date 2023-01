C’è Posta Per Te, svelato il primo famosissimo ospite internazionale (e quelli italiani)

Finalmente dopo un anno tornano le faide calabresi, le corna, le liti tra familiari e le sorprese con i vip, sabato torna C’è Posta Per Te. Il programma dei record di MariaDe Filippi andrà in onda da sabato 7 gennaio. In ogni puntata ci sarà almeno un ospite e durante la nuova edizione alcuni di loro saranno anche internazionali (come ogni anno). Tv Sorrisi e Canzoni stamani ha svelato il primo grande nome che arriverà alla corte di Kween Mary e si tratta dell’attrice Charlize Theron. Non solo la star de L’Avvocato del Diavolo, a C’è Posta Per Te quest’anno pare ci saranno anche: Can Yaman, Irama, Luca Argentero e Stefano De Martino, una manzeria al completo.

“È il programma che mi toglie più energie. È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo.

È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti. C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature.

Lui mi dice sempre di non guardare i programmi della concorrenza, di non farmi del male. Ma non so resistere, la curiosità è troppo forte. Così la scena è più o meno sempre questa: in una stanza ci sono io a guardare la concorrenza, nell’altra c’è lui che passa il tempo a sezionare C’è posta per te. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Per dirmi tutto ciò che va e che non va. A volte ci rimango male. Ma le sue critiche me le becco lo stesso e tutto finisce lì.

Per C’è posta per te sostiene che dovrei fare più domande prima di congedare gli ospiti vip. Ma non lo seguo. Mi sembrerebbe di entrare troppo dentro la vita di queste persone e non lo voglio fare. Non mi viene. Sulle scelte importanti, però, gli do sempre retta”.