Ci siamo quasi, l’attesa per chi è in astinenza da corna, suocere malefiche e drammi calabresi è quasi finita, ormai manca poco più di un mese al ritorno di C’è Posta Per Te. Lo storico show di Maria De Filippi tornerà in onda l’8 gennaio 2022 e Superguida Tv ha annunciato i primi due ospiti ufficiali. Alla corte di Maria arriveranno Paolo Bonolis e quel gran manzo di Can Yaman (già sento le urla del pubblico in studio).

“Vi possiamo anticipare che due attesissimi ospiti saranno l’attore turco, molto amato dalle telespettatrici italiane e “Re” indiscusso delle soap Can Yaman e il conduttore tv di “casa nostra” Paolo Bonolis”.

Già che ci siamo speriamo lo facciano entrare in scena così…

C’è Posta Per Te: Sangiovanni, Giulia Stabile e Meghan Markle come ospiti?

Non soltanto Can Yaman, secondo il settimanale Chi anche Sangiovanni e Giulia Stabile potrebbero passare a trovare Kween Mary a C’è Posta Per Te. Il settimanale di Alfonso Signorini ha azzardato anche un’ipotesi clamorosa, l’invito della De Filippi a Meghan Markle, ma in questo caso la vedo durissima.

“In questi giorni è iniziato il momento ‘lettura’ legato alle storie del programma più amato dagli italiani: C’è Posta Per Te. Storie che la conduttrice sceglie personalmente, storie di cuore, di vita, storie che da ventitré anni hanno cristallizzato il successo della trasmissione. E presto inizieranno le registrazioni di questo programma. Tra i tanti ospiti pare che ci saranno anche Giulia Stabile e il fidanzato, il cantante Sangiovanni. La conduttrice di Uomini e Donne adesso si riposa. Dopo mesi di duro lavoro e la presenza ai funerali di Raffaella Carrà, Maria si è presa una pausa. Adesso si trova al mare in vacanza. Saranno pochi giorni di reale relax , ma non staccherà davvero dal lavoro. Presto tornerà a registrare C’è Posta Per Te e si vocifera che tra gli ospiti di “c’è posta per te” potrebbe esserci Meghan Markle”.

