C’è Posta Per Te spagnolo torna con un famoso conduttore, ascolti e video

Dopo quasi dieci anni di assenza, il programma “C’è Posta Per Te” ha fatto il suo ritorno in Spagna con il titolo “Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir”, condotto da Jorge Javier Vázquez, una delle figure più celebri della televisione spagnola. Vázquez ha guidato diversi programmi iconici negli ultimi trent’anni, come “Gran Hermano” e “Supervivientes”. La scorsa estate, Mediaset Spagna ha lanciato una campagna pubblicitaria per annunciare il ritorno della trasmissione, invitando chi avesse problemi di comunicazione con i propri familiari a contattare il programma per ricevere aiuto.

Nella puntata di ieri, sono stati ospiti speciali l’attore Rubén Cortada e la cantante Ana Guerra. Tuttavia, il tanto atteso ritorno ha registrato ascolti inferiori rispetto alle aspettative: “Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir” ha attratto 797.000 telespettatori, con uno share del 9,4%. Questo risultato, sebbene significativo, è molto distante dal 30% di share tipico del programma italiano “C’è Posta Per Te”. Infatti, la trasmissione ha raggiunto un’audience unica di 2.905.000 spettatori, evidenziando differenze nei gusti e nelle abitudini televisive tra Spagna e Italia.

Maria De Filippi, ideatrice di “C’è Posta Per Te”, ha raccontato la genesi del programma, risalente al 1999, quando lei stessa fu coinvolta in una situazione in cui due ragazzi le chiesero di consegnare una lettera a un ministro. Questa esperienza l’ha portata a concepire l’idea di un programma che affrontasse relazioni familiari problematiche. Inizialmente, il programma non si aspettava di avere un grande successo, ma è cresciuto costantemente, raggiungendo ascolti impressionanti nel corso degli anni.

Con un numero sempre crescente di telespettatori, De Filippi ha sottolineato quanto sia raro vedere programmi con ascolti elevati ai giorni nostri e ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti da “C’è Posta Per Te”. Pier Silvio Berlusconi ha manifestato il desiderio di trasmettere il programma durante tutto l’anno, a testimonianza della sua popolarità duratura e della sua capacità di connettersi con il pubblico.