Giuseppe si è presentato a C’è Posta Per Te per fare una sorpresa a sua moglie Maria. L’uomo ha gravi problemi economici e non è mai riuscito a fare dei regali alla compagna e ai figli e così ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per confezionare una serata memorabile alla donna della sua vita.

“Sai che non sono mai riuscito a darti nulla nella vita a parte il mio amore. Sono qui a C’è Posta Per Te per ringraziarti della tua forza, della tua pazienza, del tuo immenso orgoglio di donna e di mamma”.

In uno scrigno Maria ha trovato le due fedi che Giuseppe aveva dovuto vendere durante il lockdown per pagare le spese. Stefano De Martino – che era l’ospite della storia – ha regalato alla coppia dei giochi per i loro bambini, ma il vero colpo di scena è arrivato sul finale.

Dal pubblico si è alzato un uomo, che ha offerto un lavoro a Giuseppe: “Non ci conosciamo, mi chiamo Angelo. Sono amministratore di una società che si occupa di agricoltura biologica. Abbiamo fatto dei lavori negli uffici di Catania e ci serve la manutenzione ordinaria e ci serve assistenza. Ti offro un lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Spero che tu mi dica di sì. Cercheremo anche una bella casa nei paraggi dell’ufficio“.

Non solo le scenografie, i vip e i bambini che portano i doni, adesso la De Filippi si è inventata anche le sorprese in arrivo dal pubblico.



C’è Posta Per Te: Angelo offre un lavoro a tempo indeterminato a Giuseppe.

