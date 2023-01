C’è Posta per te, Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi: “Non ci credo”

Sabato sera è andata in onda la prima puntata di C’è Posta per Te e come di consueto è stato un successo. Il programma di Maria De Filippi da anni monopolizza gli ascolti del sabato sera facendo record di ascolti. Ospiti illustri in questa prima puntata il modello e attore Can Yaman e lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo.

Una delle storie più seguite della serata è stata quella tra Valentina e Stefano. A scrivere a Maria è stata lei che dopo aver tradito il marito si è pentita ed ora ha intenzione di riconquistarlo. Stefano accetta l’invito e si presenta in studio.

La donna ha raccontato di essersi sentita a lungo trascurata ed umiliata dal marito. Più volte gli ha fatto notare questo atteggiamento ma nulla è cambiato. Lo scorso anno ha conosciuto un ragazzo sul luogo di lavoro e si è lasciata andare alle sue attenzioni tanto da chiedere la separazione. Ma secondo lei nel momento in cui il marito ha fatto le valigie per andarsene di casa ha capito che era ancora innamorata di lui.

La storia ha diviso il web tra chi ha criticato il comportamento molto maschilista dell’uomo e chi invece non ha voluto in alcun modo giustificare il tradimento della moglie. Anche tanti personaggi famosi hanno commentato la storia, a partire da Chiara Ferragni e Fedez e anche Sabrina Ferilli. L’amica di Maria ha commentato nelle sue storie Instagram.

“Lascia sta Marì, la busta non s’apre. Peccato” – ha scritto l’attrice dopo le prime titubanze dell’uomo ad aprire la busta. Poi alla fine dopo un lungo discorso di Maria Stefano si è convinto a riabbracciare Valentina.

“Ma non ci credo, ao ci è riuscita”- ha commentato Sabrina. Maria gli aveva fatto un lungo discorso in cui ha cercato di fargli capire di esser stato troppo punitivo.

“Quando parli con lei diventi così, punitivo. Punisci la donna che hai sposato, la donna con cui dividi l’amore di sera, la madre dei tuoi figli. “Perché devi punirla? Non ho detto che è colpa tua, ti ha dato le spiegazioni sul perché si è comportata così. Ha capito che ha sbagliato. Penso che questo famoso sfogo notturno che tu hai, la sera in settimana, potresti averlo con qualcun’altra. Se decidi di averlo solo con lei è perché c’è ancora qualcosa. Con la testa sei ancora sposato con lei. Stai attento a non punire anche te” – le parole della conduttrice.