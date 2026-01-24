C’è Posta per te: ospiti musicali

Il programma “C’è Posta per te” condotto da Maria De Filippi vedrà la partecipazione di numerosi ospiti famosi. Tra questi ci saranno cantanti, un conduttore molto famoso e un ex calciatore amatissimo.

I cantanti che saranno presenti nel programma sono Irama, un ex vincitore di Amici, e i tre tenori de Il Volo. Irama ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti a Sanremo e molti lo consideravano un possibile vincitore del festival della canzone italiana. I tre tenori de Il Volo saranno presenti in studio per prendere parte a una nuova sorpresa e per aiutare una famiglia che ha dovuto affrontare numerose avversità.

Oltre ai cantanti, saranno presenti anche un conduttore molto famoso e un ex calciatore molto amato. Il conduttore è Gerry Scotti, che ha già anticipato la sua partecipazione al programma durante una puntata del game quiz che conduce. L’ex calciatore è Alex Del Piero, che sarà presente in studio per un regalo molto originale e sorprendente.

Tutti questi personaggi saranno presenti in diverse puntate del programma, che promette di essere emozionante e pieno di sorprese. Maria De Filippi ha già registrato diverse puntate e ha cambiato abito tre volte durante la registrazione, il che suggerisce che i cantanti e gli altri personaggi verranno suddivisi in puntate diverse.