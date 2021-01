Nella puntata di ieri di C’è Posta Per Te Maria De Filippi ha annunciato: “Questa è la storia di una famiglia divisa a metà…”



La signora Teresa è arrivata con i suoi figli Vincenzo e Veronica per cercare di recuperare il rapporto con un’altra figlia, Chiara, che non vede da quasi 10 anni. In realtà la signora non ha fatto nulla, ma è stato Vincenzo ha discutere con il marito di Chiara, Giuseppe.

“Siamo nel 2010 e Vincenzo vede il marito di sua sorella con una ragazza. Lui intuisce che tra i due c’era un rapporto confidenziale. Quando Vincenzo vede questo si avvicina, il marito di Chiara sbianca e va via. Vincenzo chiama sua sorella e le dice tutto. Lui non l’ha spinta a separarsi, ma per farla reagire e farla pagare al compagno. Quando Vincenzo ha rivelato alla madre e all’altra sorella di aver chiamato Chiara, loro si arrabbiano molto. Il marito di Chiara fa credere alla sorella che Vincenzo si sia inventato tutto per allontanarlo dalla famiglia. Poi arriva il battesimo della figlia di Chiara. Vincenzo e Veronica vanno e stanno solo alla cerimonia. La signora Teresa partecipa sia alla cerimonia che al rinfresco. Chiara si arrabbia con la madre perché pensa che Teresa avrebbe dovuto convincere gli altri due figli a restare al battesimo anche per la festa. Di fatto Chiara e Giuseppe si trasferiscono a Vincenza e smettono di avere rapporti con la famiglia”.

Ovviamente Chiara appena visto i mittenti della posta ha chiesto a Maria: “Vorrei sapere cosa ti hanno raccontato“.

La mamma, il fratello e la sorella si sono scusati, hanno pianto, ma le lacrime non sono servite a nulla. Chiara ha tirato fuori “cartelle esattoriali”, “debiti fatti a nome suo” e ha deciso di chiudere la busta.

“Ho avuto una truffa ai miei danni. Sono stata derubata dei miei documenti. Falsificavano anche la mia firma. Ho fatto anche le denunce. Calcolate che al ritorno dal viaggio di nozze mi sono ritrovata l’ufficiale giudiziario a casa per colpa loro. Mi intestavano le loro cose a mia insaputa”.

Finanzieri, debiti, truffe?



C’è Posta Per Te, i filmati della storia di Chiara e Giuseppe.

“Non mi fare più soffrire, ti prego” Per Teresa è un dolore troppo grande non poter abbracciare sua figlia, riusciranno a superare tutte le incomprensioni e ricominciare? #CePostaPerTe pic.twitter.com/JvIgZC1TsB — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 23, 2021