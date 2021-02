Nuovo dramma familiare a C’è Posta Per Te, ieri sera Danilo ha chiesto aiuto a Maria per chiarire con la figlia Martina. La 22enne prima del lockdown del 2020 ha presentato il suo primo fidanzato in famiglia, raccontando anche le difficoltà economiche in cui versava la famiglia del ragazzo. L’uomo non ha preso bene questa scoperta e sono iniziati i primi dissapori e la figlia si è trasferita a casa del suo compagno.

Tutto si è aggravato quando Martina ha confessato di essere incinta pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione con Francesco. Danilo ha messo in dubbio le capacità di Francesco e sua madre Katia (che sono anche stati aiutati dalla Caritas) di poter contribuire a dare un futuro al piccolo in arrivo.

Dopo l’ennesima lite Danilo, Martina e Francesco hanno chiarito e l’uomo ha chiesto solo di poter vedere la casa dove la figlia viveva con la suocera e il fidanzato. Francesco all’inizio ha promesso di organizzare una cena, ma pochi giorni dopo ha ritirato l’invito, facendo infuriare Danilo, che è partito con una serie di offese. Da quel momento i rapporti si sono interrotti.

Il papà di Martina ha chiesto scusa alla figlia, al genero e alla consuocera, ma si è trovato davanti un muro impenetrabile. Maria De Filippi ha fatto di tutto per far riconciliare papà e figlia, ma la ragazza è rimasta impassibile.

“Danilo mi dispiace, ma tua figlia dovrebbe avere un sentimento nei tuoi confronti, che purtroppo sembra non avere! Il problema è tua figlia. O lei si comporta così perché il sentimento che ha provato per te è appeso ad un filo o si comporta così perché crede di dover fare così per Katia e Francesco”.

Evidentemente deluso e nervoso, Danilo è sbottato con la compagna che gli diceva di calmarsi e la figlia Martina si è messa a ridere, facendo arrabbiare la De Filippi: “Martina io non ci vedo proprio un cavolo da ridere! Non ci vedo niente da ridere credimi“.

La strigliata di Maria è servita a poco, perché il trio ha deciso di chiudere la busta nonostante le suppliche di Danilo.

C’è Posta Per Te: la furia di Kween Mary (qui la storia completa).

… la situazione è sempre più in bilico. 😅 #CePostaPerTe pic.twitter.com/p31qWdh3SW — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 27, 2021