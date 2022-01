Se un paio di anni fa Maria De Filippi a C’è Posta Per Te ha sdoganato il silenzio per interi blocchi di 8 minuti, quest’anno lo ha fatto con una parolaccia pronunciata in prima serata senza censura. A memoria è la prima che Queen Mary pronuncia in televisione.

La C-Word le è scappata per cercare di portare sulla retta via un padre che, dopo aver perso i contatti con le figlie per oltre vent’anni, si rifiutava di voler aprire la busta.

Maria De Filippi, la storia di Sara e Raffaella

Protagoniste della storia sono state Sara e Raffaella che hanno inviato la lettera a loro padre Tommaso con cui hanno perso i rapporti da due decenni. L’uomo si sarebbe allontanato da loro dopo essersi rifatto una vita con un’altra donna, tale Michela, con cui avrebbe avuto un figlio, Angelo.

Sara e Raffaella hanno accusato il padre di averle escluse dalla sua nuova vita, mentre Tommaso ha accusato le figlie di aver messo un muro con la sua nuova compagna. Dopo aver rifiutato di aprire la busta ha anche accusato le due di averlo ricercato solo per soldi. Parole, che non sono affatto piaciute a Maria De Filippi, che ha redarguito l’uomo: “Ma una figlia a chi C li deve chiedere i soldi se non al padre e alla madre?”.

Maria De Filippi sdogana la parola con la C a #CePostaPerTe pic.twitter.com/mtlDT5tmDf — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 30, 2022