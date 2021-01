Francavilla ha conquistato C’è Posta Per Te durante la seconda puntata, quando Maria De Filippi ha raccontato la storia di Stefano, 91enne di Salina che ha chiamato la redazione del programma per ritrovare il suo primo amore.

A distanza di 70 anni il ritrovo della donna non è stato semplice (anche perché lui ricordava si chiamasse ‘Elena’), ma in realtà la sua prima fidanzata si chiamava Sarina, la figlia del barbiere di Francavilla.

La signora arrivata a C’è Posta Per Te non ha inizialmente riconosciuto l’uomo “io non lo conosco, mai conosciuto un militare”, facendo poi un comizio a favore di Maria De Filippi e di suo marito, l’avvocato (cit.) Maurizio Costanzo.

“La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo che a Francavilla di Sicilia avessi le autorità dietro la porta. Devo ringraziarle tutte, il sindaco, il vicesindaco, i carabinieri ed anche Imma e Simone, i ragazzi che abitano vicino a me. Sono innamorata di tuo marito Maurizio. Dov’è l’avvocato? posso conoscerlo?”.

La donna Rosaria Cannavò, detta Sarina, ha poi confessato di aver accettato di partecipare a C’è Posta Per Te solo per conoscere Maria, confermando di non essere lei la donna che Stefano conosce.

Maria De Filippi ha provato ad insistere, ma la donna ha preferito non aprire la busta “che l’apro a fare, neanche lo conosco, a me interessa solo conoscere l’avvocato Maurizio Costanzo, me lo fai conoscere Maria?”. La storia si è conclusa con il povero Stefano che, sconsolato, è andato via.

La signora di Francavilla a C’è Posta Per Te, il video della dentiera

La storia era stata annunciata sui social della trasmissione con un video in cui si vede la signora di Francavilla rispondere “no” a Maria De Filippi perdendo la dentiera. In televisione il video è stato trasmesso da un’altra inquadratura, omettendo la gaffe sulla dentiera.

Ecco i due video a confronto: