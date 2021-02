Non solo quei gran bon… bravissimi ragazzi che sono Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, ma tra i postini della nuova edizione di C’è Posta Per Te c’è anche la conduttrice radiofonica Chiara Carcano. La ragazza in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato un curioso aneddoto che riguarda proprio il programma mariano. Agli inizi della sua carriera da postina (quindi circa 2 anni fa) il destinatario di una busta non ha creduto che fosse un’inviata di Kween Mary ed ha chiamato la Polizia.

“Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la polizia!”

Chiara Carcano, i retroscena e il segreto di C’è posta Per Te.

“Mi commuovo per le stori, mi capita ogni volta! Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via. Il vip che vorrei incontrare a C’è Posta Per Te? L’ho già incontrato ed è Johnny Depp. Mi sentivo male solo ad averlo così vicino. Oltre la gioia di incontrare le star c’è anche il lavoro e consegnare le buste non è facile. Cerco di non sono invasiva, suono piano ma se si affacciano dalla finestra inizio a urlare: ‘Sono la postinaaa!’ Il segreto di C’è posta Per Te? Il gruppo di lavoro che c’è dietro. Io sono una goccia in un oceano meraviglioso di persone che hanno a cuore, ancora più del programma, il valore delle storie raccontate. Ovviamente guardo C’è Posta Per Te, ma anche gli altri programmi di Maria, seguo con grande interesse i ragazzi di “Amici”. Avrei voluto partecipare”.

Ma passiamo alle cose che contano davvero, ed ecco una bella gallery dei postini maschi…