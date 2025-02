C’è Posta Per Te, gli ascolti della puntata del 1° febbraio

Ieri sera, Maria De Filippi ha condotto un’altra puntata di “C’è Posta Per Te” su Canale 5, che si interromperà per la finale del Festival di Sanremo 2025. La puntata ha riservato colpi di scena, come le sorprese di Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi, e una lite tra una donna e la sua matrigna con accuse di gelosia. Inoltre, un figlio ha preso una decisione inaspettata riguardo al padre, che non vedeva da anni. Il programma ha raggiunto 4.864.000 telespettatori, ottenendo il 31,8% di share, confermando il successo di Maria De Filippi.

Dal gennaio 2024 al 1° febbraio 2025, i dati di ascolto di “C’è Posta per Te” mostrano una certa costanza: il 13 gennaio 2024 ha raggiunto 4.730.000 telespettatori con il 31,08% di share e, nonostante alcuni cali, ha mantenuto buone performance, con l’apice raggiunto nella puntata di ieri.

Maria De Filippi ha parlato della trasmissione, definendola un progetto speciale che richiede un grande impegno. Ha sottolineato l’importanza di riavvicinare persone che non si parlano da anni, considerandolo un servizio pubblico per i sentimenti. De Filippi ha condiviso che, pur ricevendo suggerimenti da Maurizio Costanzo, preferisce mantenere la sua autenticità senza invadere la sfera personale degli ospiti. Nonostante le sfide, la trasmissione continua a offrirle soddisfazioni immense, considerate non solo dalle valutazioni di ascolto ma anche dall’impatto emotivo che ha sul pubblico.