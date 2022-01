Partenza col botto per C’è Posta Per Te. Maria De Filippi ha raccontato una storia di corna, ma non si tratta di un semplice tradimento. Giovanni infatti ha tradito la moglie Alessia con sua cugina. Insomma qui stiamo parlando di…



“Lui mi ha detto che da più di 5 mesi non può tornare a vivere nel suo quartiere. Questo perché ha fatto un errore gravissimo che sua moglie gli rinfaccia. L’errore grave è averla tradita con una parente. – ha raccontato Maria – Quattordici anni di fidanzamento e il matrimonio del 2020. La moglie resta incinta e a febbraio 2021 c’è stato un aborto. Nello stesso periodo ha furia di frequentare una parente è scattato qualcosa e lui ha tradito la moglie. La situazione era invivibile perché l’amante chiedeva sempre di più, addirittura un figlio da lui. La moglie dopo un po’ di tempo si accorge che c’è qualcosa che non va e sospetta che ci sia del tenero con questa parente. E la moglie a un certo punto dice ‘Giovanni stai facendo qualcosa che non va smetti subito’. Però Giovanni continua a frequentare la donna e prende una scheda telefonica in più e manda un messaggio anonimo al fidanzato della parente dicendo ‘stai attento alla tua fidanzata perché non si comporta bene’. Giovanni per dare delle prove invia delle foto particolari che aveva ricevuto dalla sua amante. Il ragionamento di lui era ‘il fidanzato della parente prenderà provvedimenti, terrà legata a sé la ragazza e così finirà la storia con me’”.

La scoperta del tradimento.

“Il problema è che Giovanni poi scrive alla parente ‘guarda che ho contattato il tuo fidanzato per porre fine alla nostra storia segreta’. A questa prende un colpo e sviene’. Mentre la ragazza è svenuta c’era vicino il padre di lei, che prende in mano il telefono e legge tutto. Così vengono fuori tutte le vecchie chat e il padre va a casa di Giovanni e lo picchia. Per paura che la moglie scopra tutto, lui prende la moglie e le dice ‘andiamo una settimana in vacanza a Napoli’. Parte dicendo ‘il padre della parente è arrabbiato con me perché si immagina che io abbia fatto cose assurde con sua figlia’. Al ritorno dalla vacanza la moglie decide di andare a parlare con il padre della parente/amante. Giovanni messo alle strette confessa tutta la verità alla moglie. Dopo questa confessione lei si toglie la fede, gli spacca una bottiglia in testa e lui è costretto ad andarsene. Non è più tornato a casa e lei non risponde nemmeno più al telefono”.

C’è Posta Per Te, l’appello di Giovanni.

“Perdonami, non c’è mai stato un sentimento per l’altra persona. Ho distrutto il matrimonio e tu non hai colpe. Mi uccide dentro pensare a quello che ho fatto. Ti amo e ti amerò per sempre. Mi manca tutto di te, dal buongiorno all’andare a dormire insieme. Diamoci un’altra possibilità, riproviamoci ancora una volta amore”.

Ovviamente questa storia di C’è Posta Per Te si è conclusa con la chiusura della busta. Alessia infatti è sbottata contro il marito: “Apprezzo il coraggio Maria, sono sincera. Ma vorrei sapere perché c’è andato,. Ce l’aveva d’oro? Dai ma è Belen? Maria te la vorrei far vedere mio Dio. Oltre il danno la beffa. Quella è un tunnel, e sai quanti tram ci passano, la conosci bene è tua cugina! La mia vita non è più con lui, puoi chiudere subito“.

