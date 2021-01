Finalmente una sana storia di corna a C’è Posta Per Te. Ieri sera Francesco ha mandato un invito alla moglie per ritornare insieme a lei dopo averla tradita per un anno. L’uomo ha raccontato a Maria De Filippi di aver avuto dei problemi quando la sua compagna ha iniziato a lavorare tutti i giorni in una tabaccheria di sua proprietà, in quel momento lui ha sentito la mancanza dell’intimità. Nemmeno a farlo apposta nel ristorante dove lavora Francesco nel 2019 è arrivata una bella ragazza e una sera lui si è offerto di riportarla a casa e l’ha baciata in macchina

“Dopo 8 anni di fidanzamento, 4 di matrimonio e la nascita di 1 figlio, mia moglie mi ha lasciato. Mi ha lasciato perché io l’ho tradita e perché ho mentito sulla durata del tradimento. Inizialmente le ho detto che l’avevo tradita solo per 20 giorni, ma lei ha scoperto la verità. Infatti la storia parallela è durata praticamente 1 anno. Il nostro matrimonio andava molto bene. Noi ci conoscevamo già alle elementari, poi ci siamo rivisti e innamorati. Nel 2018 il matrimonio è entrato in crisi perché lei rileva la gestione del bar tabacchi di suo padre. L’impegno era maggiore 7 giorni, su 7 di lavoro. Io ero solo a casa con mio figlio tutte le sere e mi mancava l’intimità, mi mancava lei. Nel 2019 al lavoro è arrivata una nuova ragazza, io ho fatto lo scemo, lei idem. Una notte l’ho riaccompagnata e c’è stato un bacio”.

Francesco il giorno dopo il bacio ha chiesto alla collega di chiudere questa tresca, lei però pare gli abbia risposto che voleva continuare a vederlo e lui ha ceduto. La storia segreta tra i due è andata avanti per qualche mese fino a che lei è tornata nel suo paese d’origine. Durante il lockdown Susy e Francesco hanno passato molto più tempo insieme e tra i due si è riaccesa la passione, ma proprio quando sembrava tutto tranquillo ha fatto il suo comeback l’amante. Come se non bastasse la donna è anche stata riassunta nel locale dove lavora Francesco e ovviamente i due sono tornati a divertirsi insieme. Ad aggiungere pepe al drammone in salsa soap opera, Susy ha scoperto di essere incinta!

CHOC: L’amante è sposata!

Nell’agosto 2020 Francesco era in auto con l’amante e il marito di lei si è avvicinato all a vettura e li ha beccati insieme. I furbetti si sono inventati che stavano andando ad una cena di lavoro in un agriturismo, ma l’uomo non l’ha bevuta ed ha iniziato ad indagare. Per prima cosa il compagno dell’amante ha scritto su Facebook a Francesco, ma a leggere i messaggi è stata Susy, che aveva la password del marito.

Il 25 di agosto il marito della ragazza pedina Francesco e gli mette le mani addosso. Lo stesso giorno Susy svela il sess0 del nascituro al partner e per fargli capire che sapeva di avere le corna dice di voler chiamare la bambina con il nome dell’amante e aggiunge: “So tutto a questo punto dimmi la verità”. Il codardo le dice solo parte della verità, lei lo caccia e lui torna a casa. Purtroppo Susy ha un’interruzione di gravidanza, Francesco prova ad andare in ospedale a trovarla, ma lei lo caccia.

Il perdono arriva grazie all’intervento della De Filippi.

Maria De Filippi ha cercato di giustificare il mittente della posta: “Vi siete fidanzati da ragazzi, lui è molto timido, ha avuto solo te come donna. Ha scritto a C’è Posta Per Te perché aveva paura anche a venire da te. Ci sta che un ragazzo di 34 anni possa prendere una sbandata per un’altra ragazza. Non mi sembra un traditore seriale”. Dopo 35 minuti di lacrime, tira e molla e dubbi, Sosy ha deciso di aprire la busta di C’è Posta Per Te e perdonare il marito.

Queste sono le storie da telenovela che ci piacciono. Adesso speriamo nel dramma familiare con tanto di suocera vipera e in una bella faida calabrese.

C’è Posta Per Te, i video della storia di Francesco e Susy (qui il filmato completo).

“Tu sai quanto è difficile per me parlare, parlare dei sentimenti…” Un matrimonio interrotto e un tentativo di riparare le cose… #CePostaPerTe pic.twitter.com/2SlojoIgLs — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

“Era solo attrazione” Francesco prova a spiegare quello che ha provato… #CePostaPerTe pic.twitter.com/c71ma30lpt — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

“Sono divisa in due Maria: il mio cuore e la mia mente” #CePostaPerTe pic.twitter.com/s6WbnzUwzJ — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2021

PH: C’è Posta Per Te Witty tv.