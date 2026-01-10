C’e’ posta per te con Can Yaman nonostante l’arresto

Nel giorno dell’inizio della nuova stagione di “C’è posta per te”, sabato 10 gennaio, è stata annunciata la notizia dell’arresto di Can Yaman a Istanbul, nell’ambito di un’indagine legata al traffico e al consumo di droga. L’attore era previsto come ospite nella prima puntata del popolare people show condotto da Maria De Filippi, e molti si sono chiesti se, dopo la notizia dell’arresto, Mediaset avrebbe comunque trasmesso lo show con la sua partecipazione.

Secondo quanto riportato, la risposta è sì. I vertici di Mediaset, di concerto con De Filippi, hanno deciso di non tagliare l’ospitata di Can Yaman. Ciò è possibile perché “C’è posta per te” non è un programma in diretta, quindi la sua presenza era già stata registrata. Toccare il montaggio per eliminare la sua presenza non sarebbe stato impossibile, ma avrebbe richiesto una modifica significativa. Inoltre, cambiare puntata avrebbe significato proporre un’altra puntata già registrata, cosa che non era stata annunciata e avrebbe potuto essere percepita come un problema per Maria De Filippi e Canale 5.

L’indagine è ancora agli inizi e non è detto che Can Yaman sia condannato, quindi Mediaset ha assunto una linea garantista decidendo di non modificare il palinsesto. Ciò ha innescato reazioni diverse sui social, con alcuni utenti che sostengono che non ci debba essere alcun taglio in merito all’ospitata di Yaman, mentre altri ritengono che De Filippi e i vertici dell’azienda dovrebbero mettere in stand by la slot di “C’è posta per te” con la presenza dell’attore e attendere lo sviluppo delle indagini.