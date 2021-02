Maria esce dallo studio per diversi minuti per convincere due figli a parlare con la loro madre.

Quinta puntata di C’è Posta Per Te e nuovo dramma siciliano. Maria è mamma di cinque figli, ma quattro non la vogliono né sentire né vedere da anni. La donna è stata sposata per 27 anni con un uomo molto possessivo e geloso, tanto che non riusciva a vedere le amiche e ad avere una vita sociale decente. Dopo l’ennesimo litigio il marito di Maria ha lasciato la casa per mesi, lei si è rifatta una vita ed ha iniziato una storia con Gaspare. Inaspettatamente l’uomo è ritornato, lei gli ha detto che voleva separarsi e lui ha dato di matto distruggendo i lampadari e tagliandole i vestiti.

“In quella circostanza Maria ha negato l’evidenza e non ha ammesso la nuova relazione. Poi se n’è andata via di casa di nascosto con la figlia più piccola. – ha raccontato la De Filippi – Gli altri figli l’hanno cercata, lei ha confessato di essere innamorata di Gaspare e loro hanno chiuso ogni rapporto. Davide e la sorella sono diventati genitori e Maria non conosce i nipoti. Un giorno Maria è andata al mare con il compagno, trova i figli, Davide la insulta e poi picchia Gaspare”.

I due figli hanno voluto chiudere la busta, nonostante l’insistenza della conduttrice e le suppliche della loro madre. La De Filippi ha notato l’incertezza dei due ragazzi dopo la chiusura della busta ed è uscita dallo studio per 4 minuti in cui è andato in onda…

Al ritorno di Kween Mary solo Giulia ha accettato di aprire la busta. Purtroppo quando Maria l’ha abbracciata, la figlia è rimasta impassibile, praticamente un palo.

C’è Posta Per Te: la storia di Anna e i figli.

La disperazione di una madre che non ha più rapporti con i propri figli… #CePostaPerTe pic.twitter.com/aKwRVuk3AE — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 6, 2021