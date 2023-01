C’è Posta Per Te, anticipazioni prima puntata: marito cornuto contro la moglie “Serpe!”

C’è Posta Per Te tornerà questa sera con la prima puntata della nuova edizione, la ventiseiesima. Fra le storie che saranno raccontate anche una che parla di corna. A tradire è stata lei che è stata anche la mittente della busta. Il destinatario, il povero marito cornuto, dalle anticipazioni non sembrerebbe aver preso benissimo la chiamata, dato che le ha dato della serpe in diretta tv. “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi sotto casa di questa persona e lei sopra”.

Spazio anche alla storia di un figlio contro la madre.

Gli ospiti saranno invece Can Yaman (per il suo quarto anno consecutivo!) e lo chef Antonino Cannavacciolo (anche per lui sarà la quarta ospitata, anche se non consecutiva).

C’è Posta Per Te, con la nuova edizione debutta un nuovo postino: Giovanni Vescovo

La nuova edizione di C’è Posta Per Te dà il benvenuto anche a un nuovo postino, Giovanni Vescovo, già noto ai fan delle trasmissioni di Maria De Filippi perché nel 2016 ha vestito i panni di corteggiatore a Uomini e Donne. La tronista era Sonia Lorenzini, ma purtroppo per lui là dentro ha avuto vita breve. Lei lo ha eliminato dopo una sola esterna.