Finalmente a C’è Posta Per Te è arrivata una bella storia di corna. Alessandro ha per mesi ha scambiato messaggi sconvenienti con una collega. Una sera i due si sono visti e pare sia successo qualcosa. Dopo quell’incontro però sembra che Alessandro e la donna abbiano chiuso il loro flirt. Lo scorso giugno la compagna di Alessandro, Florinda, ha letto i messaggi Instagram del marito e dopo avergli teso una trappola si è fatta confessare il tradimento. Lui ha assicurato alla sua partner di aver tagliato i rapporti con la collega ed ha assicurato che si è trattato solo di una notte. Florinda dopo 10 giorni ha perdonato il marito a patto di sapere tutta la verità. L’uomo non se l’è sentita di confessare di aver continuato a scambiare messaggi con l’ex “amante”. Una sera Florinda chiede il cellulare di Alessandro e scopre la chat con la collega e così lo lascia.

Florinda all’inizio è sembrata irremovibile: “Maria posso sapere cosa ti ha detto? Lui mi ha tradita! Poteva dirmi tutto e invece ha confessato a metà. Poi ho scoperto i messaggi anche con un’altra collega. Dice che con quest’altra non c’è stato nulla? M aio non lo so. Comunque ho scaricato la memoria del suo cellulare sul mio computer, ho tutti i messaggi con la sua amante. Se lui non mi ha raccontato tutto al 100% allora c’è del marcio“.

Dopo le lacrime dell’uomo, Florinda è capitolata: “Gli vorrei lasciare una grande punizione! Se ho voglia di rivederlo? Lo prenderei a mani in faccia, cosa che non ho mai fatto. Maria pensi che se lo merita? E se succede un’altra volta che mi tradisce? Non mi far soffrire mai più. Ok apri allora“.

La storia di Alessandro e Florinda, i filmati di C’è Posta Per Te.

Intanto gli investigatori del web hanno trovato il profilo di Alessandro. L’uomo recentemente ha pubblicato delle foto con Floridan, segno che i due mesi dopo la registrazione stanno ancora insieme. Purtroppo il mittente della posta è anche stato accusato di essere un no vax…