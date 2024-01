C’è Posta, Maria contro l’omofobia di una madre: “Sbagli, punisci tua figlia”

Nella prima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te, Luana ha mandato un invito a sua madre, che non accetta il fatto che lei stia insieme ad una donna. Per quaranta minuti Maria De Filippi ha cercato di far capire a Rosa che il suo modo di ragionare causa soltanto dolore a sé stessa e alla figlia. Dopo più di mezz’ora la donna ha deciso di aprire la busta a condizione di non incontrare la fidanzata di Luana.

“Tu la vivi come un lutto, ma non è morto nessuno e hai tua figlia. Se tua figlia per anni non è riuscita a dirti la verità e perché temeva proprio questa reazione. Pensa a quanta sofferenza ha passato tua figlia per paura di arrecarti un dolore. ma ci sono cose che non cambiano e non sono scelte. Se lei si fosse sposata con un uomo sarebbe stata infelice e prima o poi si sarebbe separata. Poi parliamo della ragazza che ha vicino, è bellissima e la ama, guardala un secondo. Dici che ti ha rubato tua figlia? E come avrebbe fatto? Tua figlia non è cambiata. Quello che facevi con tua figlia prima lo puoi fare ancora. Ma questo dolore ti fa bene? Non c’è un motivo valido per provare dolore, quindi non te lo procurare! Lei resta tua figlia chiunque abbia vicino.

Se avevi accettato il suo ex fidanzato perché non lei? Cos’ha di diverso? Quando ti sei innamorata di tuo marito avevi le farfalle nello stomaco, quindi anche tua figlia ce l’ha. Tua mamma mi dici che era felice del tuo fidanzamento, se tua mamma si fosse comportata come te, tu avresti sofferto. Eri felice di portare il tuo fidanzato a casa tua a cena. Tua figlia sarebbe contenta di fare lo stesso”.