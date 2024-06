“C’è molta preoccupazione” Kate, un’altra preoccupante notizia piomba su Buckingham Palace

Le condizioni di salute della principessa del Galles continuano a preoccupare la famiglia reale e tutti i sudditi britannici. Secondo una fonte anonima citata da Us Weekly, c’è la possibilità che Kate Middleton non torni mai più a ricoprire il ruolo reale che aveva prima della malattia annunciata a marzo. La principessa del Galles si sta sottoponendo a chemioterapia per una forma tumorale dopo l’operazione di gennaio effettuata dallo staff medico dell’ospedale Gemelli. Sta rivalutando cosa sarà in grado di fare una volta guarita: le sue funzioni pubbliche potrebbero essere molto diverse da quelle passate.

Nonostante ciò, sembra che il recupero di Kate stia procedendo bene. Alcune immagini la ritraggono in alcuni momenti familiari e ciò rappresenta un segnale positivo per il suo stato di salute. Anche se non parteciperà alla parata militare del Colonel’s Review dell’8 giugno, potrebbe apparire sul balcone per un saluto durante le celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III.

Il Daily Mirror riporta che secondo le voci di Palazzo, Kate potrebbe rimanere lontana dagli impegni reali fino all’autunno. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che la principessa non tornerà al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico. Sembra che la casa reale stia pensando ad una sostituta. A ricoprire il ruolo istituzionale della principessa potrebbe essere Beatrice di York, figlia del principe Andrea e Sara Ferguson.

Le voci riguardanti la salute di Kate Middleton continuano a circolare, con molti media che diffondono congetture e illazioni. Tuttavia, Buckingham Palace ha chiesto di rispettare la privacy della principessa durante questa fase di ripresa. La famiglia reale britannica intanto continua a ricevere migliaia di messaggi d’auguri e di pronta guarigione per Kate.

Resta da vedere come evolverà la situazione e se la principessa sarà in grado di tornare alle sue normali attività una volta terminato il percorso di guarigione. Intanto, l’affetto e il sostegno del pubblico insieme a quello della famiglia non le mancano e la sostengono in questo momento così difficile.

