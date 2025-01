C’è la data fondamentale per il caso

Giorgia Meloni e Ignazio La Russa si sono incontrati a Palazzo Chigi per discutere della situazione politica, inclusa la questione di Daniela Santanchè, ministra del Turismo, coinvolta in un’inchiesta sui conti di Visibilia Editore. La posizione di Santanchè è sempre più precaria dopo il rinvio a giudizio e Fratelli d’Italia ha mantenuto un silenzio prudente, mentre Lega e Forza Italia la sostengono apertamente. La Russa, amico di lunga data di Santanchè e fidato consigliere di Meloni, potrebbe aver discusso la situazione della ministra, ma la decisione finale rimane esclusivamente nelle mani della premier.

Il 29 gennaio la Corte di Cassazione deciderà sulla competenza territoriale del caso Visibilia, che potrebbe influenzare notevolmente il futuro di Santanchè. Se il processo fosse trasferito a Roma, si tornerebbe alla fase delle indagini, dando così più tempo alla ministra. In caso contrario, la sua situazione si complicherebbe ulteriormente. Guido Crosetto, ministro della Difesa, e l’eurodeputato Mario Mantovani hanno espresso solidarietà a Santanchè, chiedendo di attendere il verdetto della giustizia.

Attualmente, la ministra è a Milano e non ha ancora un incontro pianificato con Meloni. Dal 27 al 30 gennaio, Santanchè sarà a Gedda per eventi legati alla nave scuola Amerigo Vespucci, ma non si incrocerà con la premier, che si recherà in Arabia Saudita in date diverse. Nel frattempo, Meloni e il governo stanno lavorando su vari dossier, compreso un incontro sul ddl sicurezza, dove la Lega ha confermato l’intenzione di procedere con modifiche minime al testo già discusso in Parlamento.