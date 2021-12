I Coldplay fissano l’anno di uscita del loro ultimo album: dal 2025 la band non pubblicherà più alcun disco.

C’è una scadenza per i Coldplay, e se la sono imposta gli stessi Chris Martin e compagni. Come fossero banali uova, i quattro musicisti inglesi hanno dichiarato che la loro carriera subirà un brusco stop tra qualche anno, in particolare tra tre: nel 2025 diranno basta alla pubblicazione di nuova musica. O almeno di nuovi album. Lo avevano già detto durante l’uscita di Music of the Spheres, ma sembrava un gioco. Invece, la band era più seria che mai: dal 2025 in poi non ascolteremo più alcun nuovo album a nome Coldplay.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay: stop agli album dal 2025

Sarà una provocazione? Non sappiamo dirlo, ma nulla fa pensare al momento che la band abbia intenzione di non essere di parola. Fatto sta che per ora Chris Martin e compagni hanno annunciato che dal 2025 non pubblicheranno più nessun nuovo album. Questo non vuol dire che la band si scioglierà, e forse nemmeno che non pubblicherà più singoli. Ma si tratterà in quel caso di ‘canzoni sciolte’, eventualmente.

Coldplay: avanti con i tour

Intervistato da BBC Radio2, il frontman del gruppo inglese ha rivelato che dal 2025 diranno basta agli album, ma proseguiranno con i tour e i concerti, per vivere ancora le più grandi emozioni che la musica sa regalare. Non sappiamo però fino a quel momento quanti altri dischi daranno alle stampe, ma tutto fa pensare che possano essere almeno due, se non di più. Dischi che andranno ad aumentare ancor di più i loro record di vendite. Ad oggi si stima che il gruppo inglese abbia venduto oltre 100 milioni di copie grazie ad album capolavoro come Parachutes.

Di seguito il video della loro My Universe: