C’è già il nome del successore

Giorgia Meloni sta considerando la sostituzione di Daniela Santanchè come ministra del Turismo a causa della sua imputazione per falso in bilancio con la società Visibilia. Fonti all’interno della maggioranza fanno sapere che la presidente del Consiglio intende escludere Santanchè dal governo, ma prima desidera avere un quadro chiaro delle accuse a suo carico. Il deputato Gianluca Caramanna è in pole position per essere il suo successore; già consigliere della ministra, è visto come “l’uomo del turismo” nel partito di Meloni, Fratelli d’Italia.

La notizia, originariamente diffusa da Repubblica, proviene da fonti interne alla maggioranza, in seguito a un messaggio della Meloni ai membri del suo partito di evitare dichiarazioni sulla vicenda legale della ministra. Gli unici commenti finora sono stati di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, che ha evidenziato la complessità delle questioni riguardanti i bilanci societari, e del viceministro Edmondo Cirielli, che ha attaccato l’opposizione definendola “giustizialista”.

Inoltre, Santanchè è coinvolta in un’altra indagine relativa alla bancarotta di Ki Group, dove risultano indagate anche altre cinque persone, compreso l’ex marito. Meloni, nel frattempo, intende “avere chiaro il quadro delle accuse” prima di prendere qualsiasi decisione, e la comunicazione ufficiale sull’eventuale sostituzione non avverrà a breve. Si prevede un colloquio tra Meloni e Ignazio La Russa, presidente del Senato, attualmente in Tunisia, e Meloni parteciperà anche all’Inauguration Day di Donald Trump a Washington il 20 gennaio.

Caramanna, considerato già una figura chiave all’interno di FdI, potrebbe subentrare a Santanchè senza un vero e proprio rimpasto. L’unica certezza è che il ministero del Turismo rimarrà a Fratelli d’Italia. Le opposizioni, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Santanchè, hanno attaccato la ministra chiedendo le sue dimissioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, insieme alla segretaria del PD, Elly Schlein, hanno criticato Meloni per la sua reticenza nel chiedere dimissioni, un atteggiamento opposto rispetto a quello avuto in passato nei confronti di altri membri del governo.