C’è di mezzo il figlio

Nina Moric ha recentemente criticato Fabrizio Corona sui social, accusandolo di trascurare il figlio Carlos Maria in favore del neonato Thiago. La polemica si è riaccesa, nonostante la nascita di Thiago avvenuta quattro mesi fa. L’ex modella ha espresso la sua indignazione in un post su Instagram, evidenziando il già complicato rapporto tra i due ex coniugi.

Nel suo attacco, Nina ha usato parole forti, sottolineando che abbandonare Carlos per crescere Thiago equivale a essere “spazzatura”. Carlos, oggi ventiduenne, ha vissuto una vita turbolenta segnata da battaglie legali e conflitti familiari. L’attenzione di Corona per il nuovo figlio sembra avere riacceso delle antiche tensioni.

Le critiche di Nina si sono concentrate sui post di Corona, nei quali mostra affetto per Thiago attraverso fotografie e messaggi romantici. In uno dei suoi recenti post, Corona ha dichiarato di aver “imparato a sopravvivere” con Carlos e a “restare” con Thiago, proclamando la sua presenza come padre. Queste parole, sebbene emotive, hanno suscitato il malcontento di Nina, la quale teme che l’attenzione per Thiago stia oscurando il rapporto con Carlos.

Attualmente, Fabrizio Corona non ha risposto ufficialmente alle accuse. La situazione ha generato un acceso dibattito tra i fan sui social media, con opinioni discordanti: alcuni sostengono Nina, mentre altri difendono Corona come padre affettuoso. La questione rimane complessa e continua a suscitare interesse riguardo alla reale dinamica del rapporto tra Carlos e Fabrizio.