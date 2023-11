C’è chi vede il bicchiere mezzo pieno, e chi mezzo vuoto. C’è chi davanti ad una situazione difficile si domanda: “Perché sto sempre così male?”, e chi: “Che cosa posso fare per stare finalmente bene?”. 🥛Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dicevo. A volte basta solo cambiare la prospettiva. Ogni affermazione potenzialmente dannosa per il nostro cervello può essere infatti trasformata in una domanda virtuosa che ci pone su un cammino differente, verso la scoperta di soluzioni che ci cambiano la vita anziché lasciarci sprofondare nel pantano delle nostre sofferenze. Quali sono, quindi, le domande giuste da porci? “Chiedi bene e ti sarà dato”, Paolo Borzacchiello