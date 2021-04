Bianca Colaianni è convinta che quello sceicco degli Emirati Arabi apparso in foto su diverse riviste sia suo figlio Mauro Romano, scomparso 44 anni fa a Racale quando aveva solo 6 anni. Vuole incontrarlo e guardalo negli occhi. Chiede il test del Dna. Vuol sapere la verità, perché le due cicatrici che ha visto in foto sul volto e sulla mano di Mohammed Al Habtoor, 52 anni, sono identiche a quelle del suo bambino che oggi avrebbe 52 anni. Ma ci sono anche altri elementi: come la recente testimonianza di una donna che ha sentito dire da una delle figure chiave della vicenda una frase, che sul momento non comprese, sui minori scomparsi: “Ci sono quelli di cui vendono gli organi e c’è chi invece sta con lo sceicco”. A pronunciarla, in tempi non sospetti, il barbiere in pensione che oggi è l’unico indagato per il rapimento del piccolo Mauro nel 1977.

La madre di Mauro Romano si concentra sul segno sull’occhio sinistro e la bruciatura sulla mano destra, quest’ultima apparentemente identica a quella che Mauro si era procurato con il ferro da stiro. Per ora le porte della casa di Mohammed Al Habtoor per la famiglia Romano sono chiuse, eppure c’è stato un momento di questa storia in cui il padre dello sceicco, uno dei 300 uomini più ricchi al mondo, pur affermando fermamente che Mohammed fosse suo figlio naturale, aveva invitato i genitori di Mauro a Dubai per un incontro.

La lettera del padre dello sceicco

Esiste una lettera datata 2007 dove il padre di Mohammed Al Habtoor risponde a Bianca Colaianni. La donna con il marito Natale Romano era tornata a Racale dopo essere stata 15 anni all’estero. Qualcuno in paese le aveva fatto vedere una foto della rivista Visto del 1999 in cui c’era lo sceicco in compagnia di Valeria Marini. Proprio in quella foto la signora Bianca si accorge delle cicatrici: anche gli occhi secondo lei sarebbero simili al suo Mauro. Da quel momento cerca di mettersi in contatto con la famiglia dell’emiro. E ci riesce. Scrive una lettera proprio al padre dello sceicco raccontando i suoi sospetti. Le sue parole non cadono nel nulla. L’uomo, attraverso la sua segretaria, risponde alla lettera. Si dice dispiaciuto per il dolore della famiglia Romano ma nega assolutamente che possa trattarsi del loro bambino, in quanto è suo figlio naturale.

La lettera da Dubai

Nella stessa lettera però invita Bianca e suo marito ad andare a Dubai: “Se hai una data precisa – dice – per venire a Dubai organizzeremo un volo e una camera in uno dei nostri hotel a nostro spese”. Ma dopo questo invito l’uomo non si fa più sentire. La famiglia Romano prova altre volte a scrivere, ma senza più risposte. Questa lettera insieme ad altra documentazione è stata consegnata dal legale dei genitori di Mauro, l’avvocato Antonio Maria La Scala, ai carabinieri di Lecce. Documentazione che era nel fascicolo di Mauro Romano nell’ufficio per le persone scomparse del Viminale per la quale l’avvocato La Scala aveva chiesto e ottenuto l’accesso agli atti.

Il viaggio a Dubai

Ma tra le due famiglie questo non è l’unico contatto. Perché nel 2012 il fratello di Mauro riesce a parlare al telefono proprio con Mohammed, i due si mettono d’accordo per un incontro. L’uomo parte e va a Dubai, una volta lì lo risente e si danno un appuntamento in hotel. Ma poco dopo riceve la telefonata di un’altra persona che gli dice che l’incontro salta. Ancora una volta un buco nell’acqua. L’uomo ritorna in Italia, ma i dubbi restano. “Nel frattempo dopo la lettera ricevuta dallo sceicco padre – spiega l’avvocato La Scala – Bianca Colaianni cerca nuovamente un contatto e si chiede perché l’uomo non si sia più fatto sentire. Decide così di rivolgersi al commissario di governo per le persone scomparse Rino Monaco. Il commissario scrive al consolato italiano a Dubai, chiede di contattare la famiglia dello sceicco. In un primo momento non risponde nessuno, il console scrive a Monaco solo dopo il secondo tentativo. Gli riferisce di aver parlato con lo sceicco che ha confermato che quello è suo figlio naturale, e che la famiglia Romano si è sbagliata, tuttavia il console precisa che si tratta di una delle 300 persone più ricche al mondo, e che a questo punto dovevano essere altre gerarchie ad occuparsi della vicenda”. Ancora una volta non se ne fa nulla. I genitori di Mauro però non si arrendono. E alla storia si intrecciano vari colpi di scena nella vicenda giudiziaria.

La lettera dell’ergastolano

Era l’estate del 1977, Mauro aveva sei anni e stava giocando con degli amici di fronte la casa dei nonni. I genitori erano partiti per un funerale a Poggio Marino e lui era rimasto in paese. Un bambino tranquillo, ubbidiente, molto bravo a scuola. Ma quel pomeriggio scomparve nel nulla. Le ricerche non portarono a niente. In paese tutti dicevano di non aver visto nulla. Gli investigatori seguirono tutte le piste: dalla pedofilia alla Sacra corona unita, ipotizzando anche che si fosse allontanato da solo. Alla fine si pensò anche che fosse morto. Per anni della storia di Mauro nessuno parlò più. Nel 2010 Bianca Colaianni però riceve una lettera. A scriverle è Vito Paolo Troisi, condannato all’ergastolo per omicidio, e ritenuto uno dei capi clan della Sacra corona unita della zona. Troisi era un amico di infanzia di Mauro, e quel pomeriggio della scomparsa giocava con lui. Dice di volersi togliere un peso dalla coscienza e di sapere chi è stato a portare via il suo amico. Viene fuori per la prima volta il nome di Vittorio Romanelli, ex barbiere, amico della famiglia Romano che Mauro chiamava zio. Romanelli viene indagato per omicidio ma dopo poco l’indagine viene archiviata perché non ci sono elementi per supportare l’accusa. Troisi nel frattempo interrogato nel carcere di Opera da un ispettore della polizia penitenziaria non parla, dice di non ricordare più nulla. Lui aveva chiesto di parlare direttamente con il procuratore Cataldo Motta. Ma questo non avvenne. Il caso fu archiviato.

La pista della pedofilia

Nel 2019 accade però qualcosa che fa riaprire le indagini. A Lecce viene indagato per pedofilia un uomo di nome Antonio Scala, recentemente condannato a 10 anni di carcere per violenza sessuale aggravata e continuata e pornografia minorile. Bianca legge la notizia dell’indagine sul giornale e riconosce che Scala è lo stesso che 44 anni prima aveva tentato di estorcerle del denaro in merito al sequestro di Mauro. L’uomo infatti aveva chiesto prima 30 milioni delle vecchie lire, poi 20 milioni e poi 15, per liberare Mauro. Le richieste estorsive avvenivano attraverso alcune telefonate: grazie alle indagini l’uomo fu identificato e condannato a 4 anni e sei mesi. Patteggiò e ammise di non sapere nulla e che era stato solo un modo per fare un po’ di soldi. Prima della confessione portò gli investigatori in diversi posti indicandoli come il nascondiglio del sequestro del bambino, ma tutto si rivelò poi una montatura.

L’indagato: la famiglia chiede 2 milioni e mezzo di euro

Mentre era in corso l’indagine per pedofilia nel 2019 l’avvocato della famiglia Romano si presenta in Procura a Lecce, parla con la pm Stefania Mininni, che si stava occupando del caso, e racconta di Mauro e delle richieste estorsive di Scala. Il caso della scomparsa del bambino viene riaperto. La magistrata rilegge tutti gli atti, ascolta numerose persone, mette in campo un’indagine serrata sino ad andare in carcere e ad ascoltare l’ergastolano Troisi. In questa circostanza, e con questa pm, Troisi ricorda e decide di parlare. Racconta che quel pomeriggio lui e Mauro stavano giocando con altri ragazzini e che si è presentato un uomo, che il bambino ha chiamato zio. Era il barbiere. Mauro sarebbe salito sulla sua Apecar e sarebbe andato via. Vittorio Romanelli è oggi indagato per il sequestro di Mauro Romano, sua moglie e suo figlio sono indagati per false dichiarazioni al pm. Secondo gli elementi raccolti dalla Procura, Romanelli avrebbe portato Mauro nella sua casa in campagna a Taviano e avrebbe giocato con suo figlio, dopo di che due persone lo avrebbero preso e portato via. In attesa della decisione sul rinvio a giudizio, l’avvocato La Scala per conto della famiglia Romano ha presentato una richiesta risarcitoria all’ex barbiere di 2milioni e mezzo di euro.

Nuovi sospetti

Negli ultimi mesi la storia della scomparsa di Mauro Romano è tornata alla ribalta. E mentre la mamma in varie trasmissioni, su tutte ‘Chi l’ha visto?’, ha chiesto con insistenza di poter incontrare l’emiro, ai carabinieri di Lecce l’estate scorsa si è presentata una signora. La donna ha raccontato di un pranzo avvenuto qualche anno fa con diversi ospiti, in cui c’era anche l’ex barbiere Romanelli. I presenti stavano commentando una puntata di Chi l’ha visto in cui si parlava della scomparsa della piccola Angela Celentano, qualcuno in quella circostanza ha ricordato anche Mauro. Si discuteva del perché di questi rapimenti e dell’ipotesi della vendita degli organi. “La donna ha raccontato a carabinieri – dice l’avvocato la Scala – che proprio in quel frangente Romanelli avrebbe detto: c’è chi vende gli organi e chi sta con lo sceicco”. Una frase alla quale allora la donna non ha fatto caso, ma che negli ultimi mesi ha acquistato un valore diverso”. Anche su questo ora sta indagando la procura.