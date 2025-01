C’è anche Santanchè, le ultime notizie sul caso

Il caso di Daniela Santanchè continua a preoccupare il governo, con l’elezione dei nuovi giudici della Consulta ancora in stallo e le opposizioni che chiedono spiegazioni a Giorgia Meloni sulla vicenda di Njeem Osama Almasri, un criminale di guerra rilasciato e riportato in Libia. Meloni ha incontrato i suoi alleati di governo per discutere della situazione, senza affrontare direttamente le problematiche legate a Santanchè, il cui futuro all’interno dell’esecutivo appare incerto. La ministra del Turismo si dichiara tranquilla e lavora attivamente, ma neanche le sue dimissioni sono escluse dalle discussioni nel governo e tra i membri di Fratelli d’Italia.

Il ministro degli Affari europei ha sottolineato l’importanza della presunzione di innocenza, mentre Tajani di Forza Italia ha ribadito la posizione garantista, affermando che finché una persona non è condannata, è considerata innocente. Riguardo all’elezione dei giudici della Consulta, Tajani ha affermato che la responsabilità ora spetta all’opposizione nel presentare i candidati.

In parallelo, la questione di Almasri, accusato di crimini contro l’umanità, ha suscitato forti critiche, insistendo sulla necessità di chiarire il rilascio del soggetto e il suo successivo ritorno in Libia. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fornirà un’informativa in Parlamento, mentre le opposizioni promettono di mantenere alta la pressione sul governo. La situazione rimane delicata, con molte incertezze sul futuro di Santanchè e sull’operato dell’esecutivo.